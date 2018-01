BBC välistoimetaja teatas avameelses kirjas, et loobus palgalõhe tõttu ametist

Carrie Gracie, kes on BBC-s töötanud 30 aastat lahkus BBC Hiina toimetaja koha pealt, kuna ta ei suutnud aktsepteerida ebaseadusliku palgasüsteemi kasutamist, vahendab BBC.

Kuigi naisele pakuti palgakõrgendust 45 000 naela võrra, jättis see siiski suure lõhe tema ja tema meessoost kolleegide vahele.

Toimetaja sõnul seisab BBC silmitsi usalduskriisiga, kui selgus, et kaks kolmandikku töötajatest, kes teenivad üle 150 000 naela, on mehed. BBC esindajad on väitnud, et organisatsioonis pole süsteemset naiste diskrimineerimist.



Pühapäeval avaldatud avatud kirjas protesteeris Gracie, kes on BBC olnud rohkem kui 30 aastat, ettevõtet «salajase ja ebaseadusliku palgakultuuri» olemasolust.

Ta ütles, et naaseb oma endise positsiooni juurde Londonis asuvas TV-uudisalas, kus loodab saada meeskolleegidega võrdväärset palka.