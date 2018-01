Prints Williami ja Kate Middletoni tütar läks esimest päeva lasteaeda

Printsess Charlotte'i ema Kate oli tütrega esimese päeva puhul kaasas ja klõpsas tütrest nii mõnegi nunnu pildi, mille ta hiljem Twitterisse üles pani.

Tüdrukuke kandis esimese päeva puhul peent punast mantlit ja roosat salli. Tema suul oli armas naeratus kui ta emale piltide jaoks poseeris.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte at Kensington Palace this morning. pic.twitter.com/dDIOZdA7aM