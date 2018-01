Video: Trumpi hoones oli põleng

Põleng sai alguse katuselt ning esialgsetel andmetel oli põhjuseks elektrijuhtmetes tekkinud lühis. Hoonest ei olnud vaja kedagi evakueerida ja vigastauid ei olnud, kirjutab TMZ.

Trumpi ja teme perekonda põlengu ajal kodus polnud.

Kuigi esialgsetel andmetel kannatanuid ei olnud, siis hiljem ütlesid tuletõrjujad, et kaks tsiviilisikuid said viga, ühel nendest on olukord kriitiline. Ka üks tuletõrjuja sai kannatada.