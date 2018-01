Pildid ja video: eile leidis aset püksata metroosõidu päev

Kuigi USAs New Yorgis on külma miinus kümne kraadi ümber, olid üsna paljud newyorklased loobunud pikkadest pükstest ja sõitsid metroos aluspükste väel.

Eile leidis maailma mitmes suurlinnas aset püksata metroosõidu päev | FOTO: AFP/Scanpix

Samasuguseid püksata inimesi võis veel näha ka Ühendkuningriigis Londonis, Saksamaal Berliinis, Iisraelis Jeruusalemmas, Poolas Varssavis ja veel mõnes linnas, kus on metroo.

Korraldajate teatel on selle sündmuse eesmärgiks raputada inimeste maailmapilti ja äratada nad korraks talvisest letargiast.

Püksata metroosõidu päeva korraldab Improv Everywehere, millel on koordinaatorid linnades, kus leidub metroo. Püksata päev toimub igal aastal jaanuari alguses, kuupäev tehakse teatavaks eelmise aasta detsembris.

Kriitikute aravates on see 2002. aastal New Yorgis alguse saanud püksata päev avaliku korra reeglite rikkumine ja segaduse külvamine.

2006. aastal muuutus New Yorgi püksata metroosõidupäev vägivaldseks ja politsei arreteeris ligi kümme inimest, kuid neile ei esitatud siiski korrarikkumise süüdistust.

Alates 2013. aastast korraldatakse sellist päeva maailma 60 linnas.

2016. aastal toimus see esmakordselt ka Venemaa pealinnas Moskvas, kus politsei arreteeris kümneid inimesi, keda süüdistati avalikus enesepaljastamises. Organiseerijate teatel ei olnud nende eesmärk kedagi solvata ega avalikku korda rikkuda, vaid nalja teha ja proovida, kuidas on külma ilmaga paljasääri olla.