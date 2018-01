Tanel Padari esimene muusikaauhind läks kaduma

Tanel Padar on ühtekokku võitnud 11 muusikaauhinda, esimese auhinna viis ta koju 2001.aastal koos bändiga Speed Free, kui nad nimetati aasta uueks tulijaks.

«Seda õhtut ei unusta ma iial, sest meie muusikaauhind läks kaduma, saime selle vist alles neli aastat hiljem kätte,» meenutab Tanel Padar.

Padar on veendunud, et muusikaauhinnad on väga vajalikud. «Ma leian, et eriti just nooremate kolleegide jaoks on need olulised. Noore artisti jaoks on aasta uue tulija tiitel, või ka nominatsioon, suur tunnustus ja see annab kindlasti tegutsemiseks indu juurde,» ütles Padar.

Padaril õnnestus aasta uue tulija tiitel koju viia ka teistkordselt, anambliga The Sun 2006. aastal. Kuid muusikamaailmas juba oma koha kindlustanud artistina hindab mees kõige kõrgemalt aasta albumi auhinda, kuna see on ju väidetavalt siis aasta kõige parem album.

Hulgaliselt auhindu on Taneli jaoks tähendanud ka sama palju tänukõnesid. «Eks Eesti Muusikaauhindade ajaloos on olnud küll neid hetki, kus tänamine läheb täitsa «puu taha»,» naerab Padar. «Lavale kõndides mõtled, et nüüd olen vaimukas ja teen hea nalja, aga reeglina kui saad auhinna kätte, siis on pea tühi, vaatad publikut, mõtled televaatajate peale ja ei tule ühtegi head nalja. Tahaks olla väärikas, aga samas ka humoorikas, kuid väga vähestel õnnestub mõlemat,» rääkis Padar.

Eesti Muusikaauhinnad 2018 gala Saku Suurhallis üllatab läbi aegade suurima esinejate hulgaga, nimekiri täieneb pidevalt ning järgmised artistid tehakse peagi teatavaks. Piletid on saadaval Piletilevis.