Sky Plusi raadiomaja laguneb?

Alari Kivisaar ja terve Sky Plus paistsid eelmise aasta lõpus silma enda korraldatud reklaamitrikiga, kus uue kodulehe tutvustamiseks jäeti mulje, justkui legendaarne DJ Kivisaar oleks hommikuprogrammist lahkumas. Seda aga ei juhtunud.

Eesti rahvas ei võtnud kogu seda trikki väga heal meelel vastu. Vastupidi, paljud lootsid, et see on tõsi, sest nende arvates on Kivisaar liiga kauaks sinna saatesse jäänud.

Mis iganes need tagajärjed olid, Kivisaar ja Sky Plus peavad sellega tegelema.

Üks tagajärgedest on ka tõsiasi, et paljud inimesed ei pruugi enam tahta uskuda seda, mida Kivikas räägib. Seega, kui ta ütleb, et Sky Plusi raadiojaam laguneb, siis peaks sellesse skeptiliselt suhtuma.

Vähemalt seni, kuni tal on selle kohta pildimaterjal ette näidata.

Kivisaar postitas täna enda Instagrami lehele pildi sellest, mis juhtus nende raadiomajaga pärast möödunud päeval aset leidnud tormi.