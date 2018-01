Raamat: Räniorus toimuvad räiged narko- ja seksiorgiad

Bloombergi ajakirjanik Emily Chang kirjutas raamatu «Brotopia: Breaking Up the Boys’ Club of Silicon Valley», mille kohaselt toimuvad USA California kuulsas Räniorus (Silicon Valley), kuhu on koondunud palju infotehnoloogiaettevõtteid, igal kuul räiged narko- ja seksiorgiad, kus «helged pead» auru välja lasevad.