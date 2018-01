Leonardo DiCaprio endine tüdruksõber võttis puhkusel olles rinnad paljaks

Paarike on aga juba ammu lahus ning kui USA näitleja on endale Argentina modelli näol uue kallima leidnud, siis sellele vaatamata on Garnn enda eluga edasi läinud.

25-aastane sakslannast modell käis sõbrannaga Hawaiil puhkamas. Kuigi kaameramees oli läheduses, ei peljanud naine rinnahoidjat ära võtta ja ilma selleta päikest võtta.

Toni Garrn | FOTO: Vida Press

