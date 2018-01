Foto: Argo Ader treenib koos beebiootel kallimaga

Argo näitab beebikõhuga kallimat sotsiaalmeedias ja kirjutab: «Täidame uue aasta lubadust, treenida kolmekesi.»

Kulturist on enda suhtest 18 aastat noorema Maarjaga rääkinud, et see kõik sai alguse nagu seebiooper. «Ma olin ta treener. Nagu seebiooperis – et treener leiab treenitava. Nii ka juhtus,» ütles Argo Ader aastaid tagasi antud intervjuus.

29-aastasele Kernerile on tulevane esimene laps. 47-aastane Ader saab tänavu isaks aga kolmandat korda. Mehel on täiskasvanud pojad Jarmo ja Rasmus.