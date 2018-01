Lõuna-Korea andmetel saab Põhja-Korea liider Kim Jong-un täna 34-aastaseks

Alates 2011. aastast Põhja-Koreas võimul olnud Kim läks 2017. aastal ajalukku pidevate tuumasõjaähvarduste ja raketikatsetustega, kembeldes sel teemal pidevalt USA presidendi Donald Trumpiga, teatab The Guardian.

Donald Trump ja Kim Jong-un | FOTO: KCNA VIA KNS/AFP/Scanpix

Põhja-Koreale, kus rahvas nälgib, on raketikatsetuste tõttu kehtestatud mitmeid majandussanktsioone.

«Rahvusvahelised sanktsioonid on Põhja-Korea olukorda halvendanud, kuid Kim ei ole loobunud tuumaähvardustest ja raketikatsetustest. Võib arvata, et põjkakorealaste seas on üsna palju rahulolematuid, sest miks muidu sellest riigist pidevalt põgeneda üritatakse. Põhja-Korea valitsus üritab ajupesuga rahvast pimeduses hoida. Kui Kim teeks oma sünnipäevast tähtpäeva, siis ta vist naerdakse rahvusvaheliselt välja,» sõnas Lõuna-Korea allikas.

Kim Jong-un | FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Allika sõnul on Põhja-Koreas tähtpäevad endiste liidrite Kim Jong-il’i ja Kim Il-sungi sünnipäevad, mis on vastavalt 16. veebruaril ja 15. aprillil.

Põhja-Korea endiste juhtide Kim Il-sungi (vasakul) ja Kim Jong-uni kujud | FOTO: KCNA/Reuters/Scanpix

16. veebruaril tähistatakse Särava Tähe päeva ja 15. aprillil Päikese päeva.

Kimide dünastia sai Põhja-Koreas võimule 1947. aastal, kui praeguse liidri vanaisa Kim Il-sung selle riigi asutas. Kim Jong-il ei avalikustanud kunagi oma laste sünniaega, seega ei ole ta poja Kim Jong-uni täpne vanus teada.

Lääne meedia arvates on Kim Jong-un 34-aastane, kuna liidri tädi Ko Yong-suk sõnas ühes intervjuus ta umbkaudse sünniaja ja teatas, et vahetas praegusel liidril lapsena mähkmeid.

Tädi sõnul sai Kim Jong-un juba kaheksa-aastasena kindrali vormi. Sellest on jõudnud maailma meediasse fotod ja ka selle järgi sai ta vanust määrata.

Kim Jong-un 20. eluaastates | FOTO: str/REUTERS/Scanpix

Kimi vanusele tegi viiteid ka ameeriklasest endine profikorvpallur Dennis Rodman, kes külastas mitu korda Põhja-Koread ja sai Kim Jong-uniga sõbraks.

Kaks korvpallisõpra, Kim Jong-un ja Dennis Rodman, Pyongyangis. | FOTO: AP/SCANPIX

8. jaanuaril 2014 laulis Rodman pärast Pyongyangis toimunud korvpallimatši Kimile populaarselt sünnipäevalaulu «Happy Birthday». Washington Posti andmetel oli see kõige selgem viide Kim Jong-uni sünnipäevale.

Kim Jong-un on abielus endise lauljanna Ri Sol-ju’ga, kellega tal on vähemalt kaks last. Põhja-Korea esileedit Ri’d tuntakse sellest, et talle meeldib läänelikult riietuda ja kalleid aksessuaare kanda.