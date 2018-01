Mallukas lükkab ümber kuuldused, justkui oleks tegemist petuskeemiga

«Mida muud mul sellise jama peale öelda oleks, kui et on ka neid, kes kahtlustavad, et maakera on lapik,» lükkab staarblogija Mallukas laekunud vihje ümber. Tema sõnul on jutte teisigi. «Näiteks, et mul on endal skeem, mille järgi kraabin jubedalt raha kokku,» põrutab kodanikunimega Mariann Treimann, kelle sõnul on tal praegu käimas Maalehte välja andva Ekspress Meediaga arvete klaarimine.



«Hetkel saan mina ainult vastulause esitada, selle asjus suhtlen juristidega,» kinnitab blogija Elu24-le ja lisab, et abistajaid on tal palju. «Üllataval kombel on terve Eesti täis võhivõõraid, kes mulle abi pakuvad ja nõu annavad. Tuleb ainult parimad nõuanded välja noppida ja vastulause koostada,» nendib kopsaka rahanõude saanud blogija.



Fännid on Malluka toetuseks kogunud kokku 1400 eurot. «Palun ärge koguge mulle raha! Eelistan, et inimesed aitaksid neid, kellel eluliselt abi on vaja,» palub blogija raha mitte tema toetuskontole kanda. Noor naine kinnitab, et saab nõudega igal juhul hakkama: «Küllap ma mingi järelmaksuga nende nõuetega ise ka hakkama saan!»

Loo kulgu ei oska Mariann Treimann ennustada. «See, kas nad minu pakkumisega ka nõustuvad, on juba nende enda otsustada. Aga eks tuleb ära oodata Ekspress Grupi enda vastus selle kohta,» lisab blogija.



Ekspress Meedia esitas Mallukale kahjunõude saamata jäänud tulu eest Mangi horoskoopi avaldades 5320 eurot ja samuti peab blogija tasuma õigusabikulud summas 1104 eurot. Nõude täitmise tähtaeg on 2. veebruar ja kui Mallukas selleks ajaks summat ei tasu, pöördutakse tema vastu kohtusse.