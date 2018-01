Soome linnunimetusest võeti ära rassistlik viide Aafrika bantu hõimule

Soome linnuorganisatsiooni teatel oli tegemist ainsa ja viimase rassismile viitava linnunimetusega ning uueks soomekeelseks nimetuseks sai häätökiitäjä, teatab iltasanomat.fi.

Apus caffer ehk sirp-piirpääsuke | FOTO: wikipedia.org

Häätökiitäjä viitab sirppiiritaja omadusele tõrjuda roostepääsukesed nende pesast välja ja vallutada tühjaks jäänud pesa.

Rootslased muutsid selle piiritajate hulka kuuluva linnu nimetuse, mis oli kafferseglare, ära juba 2015. aastal, andes uueks nimetuseks vitgumpseglare.

Kaffer on halvamaiguline rassistlik nimetus, mida valged kolonistid kasutasid Aafrika bantu hõimu kohta. Seda kasutasid nii Hollandi päritolu buurid (kaffer) kui inglased (caffer).

Aafrika bantu hõimu liikmed | FOTO: akg-images/akg-images/Scanpix

Noor aafriklanna 20. sajandi alguses | FOTO: akg-images / Paul Almasy/akg-images/Scanpix

Birdlife Suomi nimetusteregistri juht Harri Högmander sõnas, et koloniaalajastu sõna «kaffer» ei sobi enam tänapäeva maailma ja selle tõttu tuli linnuliigile leida uus nimetus.

«Sirppiiritaja kuulub piiritajate hulka. Meil oli eeskujuks Rootsis sellele linnule antud uus nimi, kuid me tahtsime talle anda midagi soomepärast. Kaalumisel oli ka «hyyrykiitäjä», kuna sõna «hyyry» viitab üürnikule, siis sellest loobuti,» teatas Högmander.

Birdlife Suomi palus uue linnunime väljamõtlemisel abi ka keeleekspertidelt, kes pakkusid omapoolseid variante, kuid lõpuks jäädi ikka «häätökiitäjä» juurde.

Soome linnuorganisatsioon annab sel aastal välja teatmeteose, kus on olemas umbes 10 000 ladina- ja ingliskeelset linnunimetust koos soomekeelse nimetusega.

Teoses on uusi linnunimetusi natuke üle 1000. Tegemist on liikidega, mille nimetused on kas vananemise tõttu või mõnel teisel põhjusel muudetud.

Soomekeelsete linnunimetuste panijate sõnul on nii mõnigi kord tekkinud ladina või ingliskeelsete linnunimetuste tõlkimisel soome keelde naljakaid olukordi.

Sirppiiritaja teadusliku nimetuse Apus caffer võttis 1832. aastal kasutusele sakslasest ornitoloog Martin Lichtenstein, kes töötas Lõuna-Aafrikas Hea Lootuse neeme kuberneri ihuarsti ja Hollandi armee kirurgina.