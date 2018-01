Põnev fakt: kleidikuninganna Kristina Viirpalu on töötanud nooruspõlves ekstreemsel erialal

42-aastane Võrumaalt Antslast pärit naine räägib ajakirjale antud intervjuus, kuidas tee kangaloomingusse pole sugugi lihtsat rada käinud.

Pärast keskkooli lõpetamist Tallinna õppima tulles jõudis ta olla isegi stjuardess.



Kuigi Viirpalu luksuslikku loomingut saavad Eestis vähesed endale lubada, on kohaliku kõrgmoe disaineri nimi paljudele teada. Kristina on üks vähestest Eesti moeloojatest, kes on esitlenud oma loomingut moemaailma tippsündmustel - New Yorgi ja Pariisi moenädalatel.