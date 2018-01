Kuldgloobuste võidufilmiks osutus «Thee Billboards Outside Ebbing, Missouri», kuid galal domineeris #MeToo liikumine

Väikelinna elust rääkiv draama «Thee Billboards Outside Ebbing, Missouri», mille režissöör on Martin McDonagh, sai neli Kuldgloobuse auhinda, teatab The Guardian.

See film kuulutati parimaks draamafilmiks, see sai parima stsenaariumi, parima meeskõrvaosatäitja ja parima naispeaosatäitja Kuldgloobuse.

«Thee Billboards Outside Ebbing, Missouri» naispeaosatäitja Frances McDormand rõhutas auhinna vastuvõtmise kõnes, seksuaalkiskjate vastu tuleb võidelda ja nad paljastada.

Frances McDormand | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

«Ma ei võta just sageli sõna, kuid mul on suur au teha seda täna õhtul ja olla koos nendega, kes on aidanud filmitööstust paremaks muuta ja ahistamist pinnale tuua. Täna siin olevad naised ei tulnud sööma, nad tulid oma seisukohta näitama,» sõnas McDormand.

Meeskõrvaosatäitja Kuldkloobuse sai rolli eest filmis ««Thee Billboards Outside Ebbing, Missouri» Sam Rockwell.

Parima režissööri Kuldgloobuse sai Guillermo de Toro oma linateose «The Shape of Water» eest.

Guillermo del Toro | FOTO: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Meespeaosatäitja Kuldgloobus läks Gary Oldmanile Briti Teise maailmasõjaaegse peaministri Winston Churchilli kehastamise eest filmis «Darkest Hour».

Gary Oldman | FOTO: Paul Drinkwater/AP/Scanpix

Komöödia/muusikali kategoorias kuulutati parimaks filmiks «Lady Bird» ja parima naispeaosatäitja Kuldgloobuse sai Saoirse Ronan komöödias «Lady Bird. Komöödiakategooria naiskõrvaosatäitja auhind läks Allison Janneyle osatäitmise eest mustas komöödias «I, Tonya».

Komöödiafilmi kategoorias kuulutati parimaks meespeaosatäitjaks James Franco filmis «The Disaster Artist».

Nii nagu septembris Emmy auhinnagalal, nii ka Kuldgloobustel võidukas «Big Little Lies», mis tunnistati lühisarjade seas parimaks.

Selles kategoorias sai parima näitlejanna auhinna Nicole Kidman, samuti sai Kuldgloobuse «Little Big Lies» meeskõrvaosa eest Alexander Skarsgård.

Nicole Kidman | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Alexander Skarsgård | FOTO: Frederick M. Brown/AFP/Scanpix

Lisaks sai nimetatud sarja naiskõrvaosatäitja Laura Dern Kuldgloobuse.

Pildil vasakult paremale: Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon ja Shailene Woodley lühiseriaalist «Little Big Lies» | FOTO: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Lühisarjade meespeaosatäitja Kuldgloobus läks Ewan McGregorile sarjas «Fargo».

Ewan McGregor | FOTO: Paul Drinkwater/AP/Scanpix

Parimaks telesarjaks draama kategoorias kuulutati «The Handsmaid’s Tale», ka selle naispeaosatäitja Elizabeth Moss viis koju Kuldgloobuse.

Selles kategoorias niemtati parimaks meespeaosatäitjaks Sterling Brown sarjast «This is Us».

Sterling Brown | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Algupärase laulu eest sai Kuldgloobuse filmi «The Greatest Showman» pala «This Is Me» ning parimaks animafilmiks tunnistati «Coco». Parimaks välisfilmiks tunnistati saksa linateos «In The Fade», mis räägib sakslanna ja türklase keerulisest suhtest.

Nicole Kidman, kes kehastab sarjas «Little Big Lies» koduvägivalla ohvrit, sõnas oma Kuldgloobust vastu võttes, et ta loodab selle sarja abil võidelda ahistamise vastu, millega peavad naised igapäevaselt kokku puutuma nii kodus kui tööl.

Oli veel mitu näitlejannat, kes väljendasid kas oma rõivastuse või sõnavõtuga, et nad astuvad kindlalt seksuaalse ahistamise vastu välja. Kohal oli ka #MeToo liikumise asutaja Tarana Burke, kelle kutsus Maryl Streep.

Kõige võimsama sõnavõtuga esines saatejuht Oprah Winfrey, kes sai Kuldgloobuste galal produtsent Cecil B. Demille’i elutöö auhinna.

Oprah Winfrey | FOTO: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Winfrey tõstatas oma kõnes rassislise diskrimineerimise, seksuaalse ahistamise, meedia suukorvistamise ja palgalõhe teemad.

«Teadku kõik naised ja tüdrukud, kes seda galat vaatavad, et horisondil on paistmas uus aeg, mis saabub tänu neile naistele, kellest suur osa on siin kohal ja mõndele fenomenaalsetele meestele, kes on astunud seksuaalse ahistamise vastu, viies meid aja suunas, kus me enam ei pea ütlema «me too»,» sõnas Winfrey.

Kriitikute sõnul on Kuldgloobuste jagamine edasi arenenud, kuna sel aastal sai teledraama kategoorias esimakordselt parima meesnäitleja auhinna tumedanahaline Sterling Brown (This Is Us) ning telekomöödia kategoorias sai parimaks meespeaosatäitjaks Aasia juurtega Aziz Ansari (Master of None).

Aziz Ansari | FOTO: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Kuldgloobuste jagamine näitab, millised filmid võivad olla Oscarite jagamisel eelistatud. Oscarite nominendid tehakse teatavaks 23. jaanuaril ja gala toimub 4. märtsil 2018.