Video: Kuldgloobuste õhtujuht Seth Meyers võttis oma kõnes ette Weinsteini ja Spacey

Meyers võttis oma avamonoloogis ette seksuaalse ahistamise teema, viidates nii produtsent Harvey Weinsteinile kui näitleja Kevin Spaceyle, keda paljud süüdistavad seksuaalses ahistamises, teatab The Guardian.

Seth Meyers | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

«Tere õhtust daamid ja alles jäänud härrad. On aasta 2018. Kanep on nüüd legaalne, kuid seksuaalne ahistamine lõpuks enam mitte. On möödunud palju aastaid sellest, millal valge mees Hollywoodis viimati närvis oli, kuid mis puudutab meesnominente, siis tänane on üle kolme kuu esimene kord, mil keegi ei karda oma nime valju häälega välja hõikamist,» lausus õhtujuht.

Meyers viitas kanepiga sellele, et California osariigis legaliseeriti kanep selle aasta alguses.

Meyers jätkas Weinsteini teemal, et ärgu kohalolijad muretsegu, see produtsent on 20 aasta pärast tagasi, saades Hollywoodis esimeseks, kes on Kuldgloobuste mälestusosas postuumselt välja vilistatud.

Seth Meyers | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Harvey Weinstein | FOTO: Mike Segar/Reuters/Scanpix

Meyers sõnas enim nominatsioone saanud filmi «The Shape of Water» kohta: «Kui ma esimeste korda sellest filmist kuulsin, et naine armub veekoletisse arvasin, et selle tegi Woody Allen». See oli kummardus Allenile, kuid samas ka viide, et naistele ei ole jäänud enam normaalseid mehi, vaid kõik on ahistajad.

Meyers lisas vürtsi sellega, et kutsus lavale kaks assistenti, kes said öelda seda, mida tema kui valgenahaline hetero poliitilist korrektsust silmas pidades öelda ei saanud.

Meyers tegi laval ka nalju, mille lõpu palus öelda kellelgi publikust.

Kuldgloobuste õhtujuht viskas veel nalja: «Paljud arvavad, et Kuldgloobuste õhtujuhiks oleks paremini sobinud naine ja neil võib õigus olla, kuid kui tel sellest parem hakkab, siis minul ei ole Hollywoodis mitte mingit võimu ega sõnaõigust».

Seth Meyers | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Kui kaamera pöördus Seth Rogeni suunas, oli Meyersi kommentaar, et see mees tekitas mõni aeg tagasi Põhja-Koreale peavalu.

Selle aasta Kuldgloobuste galal kandsid peaagu kõik naised musta värvi rõivaid, mille abil väljendati seksuaalse ahistamise tõttu kannatanutega solidaarsust. Osadel oli ka rinnanõel, millel oli kiri «Time’s Up». Sellist nõela kandis ka õhtujuht Meyers.

Seth Meyers | FOTO: Jordan Strauss/AP/SCANPIX

See rinnanõel võeti USAs käibele möödunud nädalal ja «Time’s Up» kampaaniaga võideldakse töökohtades aset leidva seksuaalse ahistamise vastu.

Seth Adam Meyers (sündinud 28. detsembril 1973) on USA koomik, poliitikakommentaator ja telesaatejuht.

Ta juhib kanali NBC saadet «Late Night with Seth Meyers», 2001 – 2014 oli ta NBC sketšisaate «Saturday Night Live» põhistsenarist ning juhtis selles saates uudisteparoodia osa.

2008.aastal oli Meyersil roll filmis «Journey to the Centre of the Earth» ja 2014. aastal juhtis ta Emmy teleauhindade galat.