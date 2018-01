USA lauljal lasub plagiaadi kahtlus

Radioheadi esilaulja ja põhiline sõnadekirjutaja Thom Yorke sõnas, et nad kaaluvad teiste bändiliikmetega naislaulja autoriõiguste rikkumise eest kohtusse anda, kuna naise laul «Get Free» sarnaneb liiga palju Radiohead hitile «Creep».

«Get Free» on viimane lugu Lana viiendalt albumilt «Lust for Life», mis tuli välja eelmisel aastal ja tõusis kohe müügiedetabelis esimesele kohale. Ja tõsiasi, et naine on laulu loomisel saanud palju inspiratsiooni Radioheadi klassikaliselt loolt, ei ole õigetel inimestel märkamata jäänud.

Radiohead | FOTO: Kuvatõmmis

Allikas ütles: «Mõlemad osapooled püüavad selle vaikselt omakeskis ära lahendada, et asi kohtusse ei läheks. Radioheadi pool soovib antud juhul saada, kas kompensatsiooni enda loo kasutamise eest, või et nad lisatakse laulukirjutajate hulka, et ka nemad honorari saaksid.»

Albumil on laulu autoritena kirjas Lana ise, Kieron Menzies ja Rick Nowels, kellest viimane on Dido laulu «White Flag» üks autoritest.

Kuula mõlemat laulu ja otsusta, kas Lana peaks Radioheadile raha maksma või mitte.

Kui aga Lana tiritakse selle juhtumi pärast kohtusse, siis ei ole ta esimene popstaar, kes on pidanud samadel põhjustel sama teekonn ette võtma.

2014. aastal otsustas kohus, et Sam Smith peab enda loo «Stay with me» eest maksma honorari Tom Petty ja Jeff Lynne'ile. Sam Smithi laul olevat liiga sarnane laulule «I won't back down», mille esitasid Tom Petty ja The Heartbreakers.

Ja Los Angelese vandekohus otsustas, et Robin Thickle ja Pharrell Williams võtsid liiga kergekäeliselt nii mõnegi aspekti Marvin Gaye 1977. aasta hitist «Got to give it up», et luua enda superhitiks tõusnud «Blurred lines».