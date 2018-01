Mida lubavad staarid uuel aastal teistmoodi teha?

Vaata, kas sinu uusaastalubadused kattuvad mõne kuulsa inimese omaga.

Nick Jonas - laulja

Nick Jonasi. | FOTO: Cindy Ord/AFP

«Minu uusaastalubaduses on põhimõtteliselt samasugune nagu eelmisel aastal ehk siis võtta rohkem aega maha, näha maailma, reisida, kogeda midagi põnevat, et olla tööle naastes maailmas inspireeritud.»

Kendall Jenner - modell

Kendall Jenner. | FOTO: PATRICK KOVARIK/AFP

«Vaadates seda, mida uus aasta võib tuua, muutuvad ka minu eesmärgid ja prioriteedid. Imelise kahe aasta jooksul on mul olnud võimalus enda fännidega siduda, aga ma pean raske südamega tunnistama, et ma ei kavatse alanud aastal enda rakendust enam uuendada. Ma loodan, et te olete seda teekonda sama palju nautinud kui mina, ja ma loodan teiega jagada seda, mida mu elu mulle järgmiseks toob.»

Melissa Joan Hart - näitleja

Melissa Joan Hart | FOTO: Scanpix

«Minu uusaastalubaduseks on arvatavasti see, et ma rohkem enda telefoni maha paneksin ja pühendaksin rohkem aega enda poegadele.»

Jason Biggs - näitleja

Jason Biggs | FOTO: Scanpix

«Ennast rohkem rahustada. Minu poeg Sid tahaks seda poolt minus näha. Ta vahest ikka ütleb, et «issi, ma tean, et sinu on ka rahulik pool olemas, seega ma vajutan sinus igat nuppu nii kaua, kuni see esile tuleb». Ühesõnaga, olla enda poja jaoks rohkem olemas.»

Jennie Garth - näitleja

Jennie Garth. | FOTO: Scanpix

«Jätkata selle töö tegemist, mida ma viimasel ajal teinud olen. Ma olen viimasel ajal rohkem keskendunud enese eest hoolitsemisele, ning ma arvan, et sellel teel jätkamine on õige tegu.»

Malin Akerman - näitleja

Malin Akerman | FOTO: Scanpix

«Ma ei usu uusaastalubadustesse.»

Ivanka Trump - miski tegelane

Ivanka Trump. | FOTO: Sipa USA/Olivier Douliery/Sipa USA

«Uusaastalubadus - rohkem magada»

Ludacris - räppar

Chris "Ludacris" Bridges | FOTO: Scanpix

«Minu uusaastalubadus on see, et ma tahan poega saada. Mul juba on kolm tütart, aga ma luban, et terve uue aasta ma püüan poega saada.»

Pamela Andersoni uusaastasoovitus Kim Kardashianile

Pamela Anderson. | FOTO: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

«Samal ajal kui me kõik mõtleme, mida uueks aastaks lubada, kas sa ei tahaks kaaluda karusnaha kandmise lõpetamist? Sa seaksid sellega trendika ja kaastundliku näite.»

Kas sina ka uusaastalubaduse andsid?