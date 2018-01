Lembit Öpik on naise ja lapse lahkumise järel masenduses

«Majas valitseb röökiv vaikus. Ma ei kuule enam lapse nuttu ja naeru. Ma igatsen neid. Ma ei maga hästi. Mu sõbrad näevad, et mul ei lähe praegu hästi.»

Öpik, 52, tunnistas, et tema tüdruksõber Sabina lahkus koos lapsega Inglismaalt ja läks tagasi Bulgaariasse, pärast seda kui naine kahlustas, et mees pettis teda näitlejanna Alex Bestiga.

Alex Best on endise põhja-iirlasest ja Manchester Unitedi ründelegendi George Besti lesk.

Öpik ütles, et nad on naisega head sõbrad, ja muud midagi. «Mina ja Alex oleme alati olnud vaid head sõbrad. Mu elu on hetkel tühi. Ma proovin Sabinaga asja uuesti toimima saada. Ma sooviksin temaga isegi teist last.»

Advokaadina töötav Sabina Vankova (33) ja tütar Angelina elavad nüüd Bulgaaria pealinnas Sofias asuvas korteris. Öpik püüab neil külas käia nii palju kui võimalik.

Sabina ja Lembit Öpik | FOTO: Adam Gerrard/Daily Mirror

Lembit Öpik on sündinud Põhja-Iirimaal ja on Briti liberaaldemokraatlik poliitik. Tema vanemad olid põgenikud (isa oli Uuno Öpik) Eestist. Tema vanaisa oli astronoom Ernst Öpik. Öpik räägib vabalt inglise, eesti ja saksa keelt ning on õppinud kõmri keelt.