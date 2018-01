Malluks ei soovi fännide raha

Üleskutse tuleb pärast seda, kui mõned tema fännid alustasid sotsiaalmeedia vahendusel rahakogumise kampaaniat, et nende armastatud blogija saaks raha võimalikult kiiresti tagasi maksta.

Ekspress Meedia on määranud maksetähtajaks 2. veebruari.

Malluks tunnistab enda viga ja ei süüdista selles kedagi teist kui ennast. Selle tõttu ta ei pea sobilikuks, et teised inimesed oma raskelt teenitud raha tema jama klaarimiseks kulutavad.

«See on minu s*** ja ma pean selle ise ära lahendama. Selline on elu,» ütles Mallukas Facebooki videos. Blogija räägib videos, kuidas ta loodab kohtu kokkulepetele ja võimalikele maksegraafikutele nõude vähenamiseks, püüdes sellega olukorda stabiliseerida.

Kella neljase seisuga olid fännid naisele kandnud tuhat eurot.

Mallukas ei soovi fännide raha, kuna tahab võla ise kinni maksta. | FOTO: Kuvatõmmis videost

Video tegemise eesmärk oligi fännidele teada anda, et ta ei soovi, et nad talle raha kannaksid. «Palun ärge kandke mulle raha, tegelt ka. Päriselt. Ma saan sellega ise ka lõpuks hakkama,» ütles naine läbi pisarate. «Ma teen endale maksegraafiku. Ma ei soovi mingit korjandust. Ma tegelen ise oma jamaga.»

Mallukas tunnistab, et tal küll on seda raha vaja, aga ta ei taha jätta endast muljet kui kerjusest, kes enda jälgijatelt välja petab. Tema reaktsioon tuleb pärast seda, kui ta luges Õhtulehe artikli, milles räägitakse sellest, et fännid tulevad Mallukale rahakogumisega appi, kommentaare, mis olid blogija arvates kergelt öeldes õelad.

Mallukas võtab kokku kommentaatorite mõtted, kus tema kohta kirjutatakse, et tema varasemad korjandused olevat kõik ikka läinud salaja naise enda taskusse, või ta on raha kogunud vaid selleks, et endale kuulsust saada. «Mõni isegi arvab, et ma jagasin Mangi horoskoopi, sest ma tahtsin reklaamis saada. Jesus Christ!» kurjustab ta.

Videost võib välja lugeda sellise tooni, et Mallukas ei taha, et fännid teda aitaksid, kuna ta ei soovi saada sellele järgnevat kriitikat, mis tema suunas tulemas on. Kui see ongi ainuke põhjus, kas see siis tähendab, et ta võtaks selle raha, kui kommentaariumides teda ei solvataks?