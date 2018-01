Staarid kannavad Kuldgloobuse galal musta ahistamise ohvriks langenud naiste toetuseks

Kuldgloobused, nagu ka paljud teised auhinnagalad, on olnud koduks mitmetele ikoonilistele kleitidele. Aga eelmisel aastal Harvey Weinsteiniga seoses lahvatanud seksuaalse ahistamise skandaalid on tänavusel aastal muutnud gala motot. «Paista silma» asemel on sel aastal oluline "seista üheskoos».

Selle tõttu on paljud staarid otsustanud kaasa minna seksuaalse ahistamise vastase aktsiooni «Time's Upiga». Grupp, mis tegi end teatavaks alles sel nädala, moodustati juba oktoobris, siis kui süüdistused kuulsa filmiprodutsendi vastu avalikuks tulid.

Lavastaja Ava DuVernay, produtsent Kathleen Kennedy ja kümned kuulsused, nende hulgas America Feffera, Emma Stone ja Constance Wu, avaldasid esmaspäeval avatud kirja, milles oli välja toodud «Time's Upi» missioon ja eesmärk.

Grupi eesmärk on lihtne: nad tahavad luua seadusemuudatuse, mis aitaks kaasa kõikides valdkondades seksuaalse ahistamise vähendamisele, ning otsivad võimalust soolisele paarsusele erinevates meelelahutusettevõtetes.

Lisaks sellele soovitakse luua vähemalt 15 miljoni dollari suurune rahaline fond õiguskulude katteks kõikide jaoks, kellele ei jätku vahendeid korralikule juristile maksta.

Los Angeleses elava ja töötav stilist Karla Welch, kelle klientideks on teiste seas ka Sarah Paulson, Tracee Ellis Ross ja Amy Poehler, ütles, et kui ta aktsioonist esimest korda kuulis, teadis ta, et see saab olema suurepärane. Ta lisas, et aktsiooni kohta käiv informatsioon levis kiiresti, ja varsti teadsid sellest kõik tema kliendid.

Amy Poehler seisab seksuaalse ahistamise lõpetamise vastu. | FOTO: Scanpix

Aga see aktsioon ei ole ainult naistele. Ka paljud meesstaarid lähevad sellega kaasa.

Detsembris teatas teine stilist Ilaria Urbinati, et kõik tema meeskliendid lähevad sellega samamoodi kaasa. Ka meesstaaride sooviks on vähendada soolist ebavõrdsust. Urbanati klientide hulka kuuluvad näiteks Tom Hiddleston, Armie Hammer ja Dwayne Johnson.