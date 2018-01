Donald Trump: ma ei ole hull, ma olen geenius

USA presidendi reaktsioon tuleneb Michael Wolffi uuest raamatust «Fire and Fury», säutsudes: «Tegelikult on mul minu terve elu jooksul olnud kaks tugevat omadust: üks on minu vaimne stabiilus ja teine on see, et ma olen tark.»

Trump jätkas: «Ma muutusin VÄGA edukast ärimehest suureks telestaariks, sealt edasi sai minust USA president (esimesel katsel). Seega ma ei ütleks, et ma olen lihtsalt tark, vaid lausa geenius. Ja isegi väga tasakaalustatud geenius pealekauba.»

Donald Trump eelmise aasta viimastel päevadel oma golfikeskuses. | FOTO: Evan Vucci/AP/Scanpix

Ta mainis ka Ronald Reagani nime, öeldes, et ka teda kutsuti vaimselt ebastabiilseks. Ühe kuuldusena tekkisid Reaganil presidendiameti ajal Alzheimeri algsümptomid, mis võib viidata, et Trumpi jutus mingi tõeiva sees on.

Ronald Reagan - kas oma aja Donald Trump? | FOTO: Personalities/

Loomulikult ei saanud Trump mainimata jätta ka Vene juurdlust, öeldes, et see ei ole midagi muud, kui ameeriklaste petmine, demokraatide ja nende sülekoerte kätetöö, millele on kaasa aidanud libauudiseid levitav peavoolumeedia.