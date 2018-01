Pikk nimekiri: seksuaalses ahistamises süüdistatud kuulsused

Nii Affleck kui Weinstein on saanud süüdistuse seksuaalses ahistamises. Ühe jaoks lõppes see hullemini kui teise jaoks.

Seksuaalse ahistamise süüdistus on tõsine asi ning nagu me Harvey Weinsteini ja Kevin Spacey juhtumistest nägime, siis võivad need ka inimeste karjääri lõpetada.