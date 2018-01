Mallukas: ma ei saa aru, miks see summa nii kõrge on

Maalehe peatoimetaja Andres Eilart on varasemalt Elu24-le öelnud, et Mallukat hoiatati korduvalt õigusrikkumise eest, kuid suhtumine oli jäik ja jätkati Maalehele kuuluva materjali kasutamist: «Vaidlust ei ole selles, et blogipidaja reprodutseeris 04.01.2018 Ekspress Meediale (Maaleht) kuuluvaid teoseid vähemalt 17 korral, tegemist on materjalide mitmekordse kooskõlastamata kasutamisega. Nõue kätkeb endas Ekspress Meedia AS üldtingimuste rikkumist ning Maalehe väljaandjale tekitatud otsest varalist kahju, arvestades, et materjali ühekordne kooskõlastamata kasutamine on 200 eurot ning korduv loata kasutamine 320 eurot.»

Andres Eilart. | FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Mallukas sõnas Eilarti kommentaaridele vastu, et ta ei saa aru, kust need 17 korda tulevad. Blogija rääkis, et kui ta oli horoskoobi üles pannud, siis sai ta kõne Delfilt, kes käskis tal selle maha võtta. Mallukas oli vastanud, et ta ei ole praegu arvuti taga ja teeb seda hiljem. Paar tundi hiljem oli Mallukale helistanud keegi Maalehest (tema arvab, et peatoimetaja) ja öelnud, et horoskoop tuleb kohe maha võtta.

Selle järel oli naine 2/3 sisust eemaldanud ja lisanud viite, et ülejäänut saab lugeda Maalehest. Hiljem oli talle öeldud, et kõik tuleb maha võtta.

Staarblogija Mallukas pani endale kaunid juuksepikendused | FOTO: Erakogu

«Võtsin teised horoskoobid maha, jätsin ainult enda omad, aga ka ainult 1/3. Siis sain uue kõne, kus öeldi, et ei, ikka kõik tuleb maha võtta,» rääkis naine. «Siis mõtlesin, okei, kustutan terve postituse ära. Siis sain juba kirja nende advokaadilt, kes esitas mulle sellise nõude.»

Nõude teeb suureks asjaolu, et naine jagas 17 eri korral Ekspress Grupile kuuluvat sisu. Ta jagas kommentaaridena igale küsijale infot sodiaagimärgi kohta ja kuna ta tegi seda 17 korral, siis on ka nõue nii suur. Kui Mallukas oleks jaganud tervet horoskoopi korraga, siis oleks tegu olnud vaid ühekordse rikkumisega, mille tulemusena oleks rahatrahv olnud 200 eurot.

Seda ei ole kumbki pool kinnitanud, vaid tegu on tugeva eeldusega.