Ekspress Grupp nõuab Mallukalt 6000 eurot! Lisatud Maalehe peatoimetaja kommentaar

Eesti blogija Mallukas, kodanikunimega Mariann Treimann, rikkus Ekspress Grupile kuuluvaid autoriõiguseid kui kopeeris Igor Mangi 2018 aasta horoskoobi enda blogisse.

Ekspress Grupp sai sellest loomulikult teada ja esitas naisele ka kiirelt kopsaka arve:

üldtingimuste rikkumise eest on €5320

varaline kahju on €1104

Kokku tuleb naisel tasuda kopsakas 6424 euro suurune summa.

«Ma vannun teile, et see moment, kui vanajumal mõistust jagas, olin mina ennast sättinud sinna järtsu, kus saiakesi pakuti. Seks ajaks, kui mul sai söödud sai, olid mõistusest alles ainult riismed ja isegi need sai üks teine vend enne mind omale, seega jäin mina puhta ilma,» kirjutas täna naine enda blogis, püüdes selgitada enda käitumise tagamaid.

Staarblogija Mallukas pani endale kaunid juuksepikendused | FOTO: Erakogu

Täna Facebook Live'is tehtud ülekande ajal ütles naine enda kohta, et ta ei ole täie mõistusega inimene ning ta on peast alaarenenud. Naine nuttis videot tehes ning selgitas nendele, kes veel ei teadnud, seda, mida ta oli teinud.

Video kommentaaridest saab lugeda, kus tema jälgijad pakuvad talle abi rahasumma tagasimaksmisel. Paljud argumenteerivad, et nad võiksid naist aidata, sest nad said Treimanni tegudest ju ise kasu. Teised ütlevad, et nad oleksid pidanud naist sellise käitumise pärast hoiatama.

Maalehe peatoimetaja Andres Eilart sõnas Elu24-le antud kommentaaris, et Mallukat hoiatati korduvalt õigusrikkumise eest, kuid suhtumine oli jäik ja jätkati Maalehele kuuluva materjali kasutamist: «Vaidlust ei ole selles, et blogipidaja reprodutseeris 04.01.2018 Ekspress Meediale (Maaleht) kuuluvaid teoseid vähemalt 17 korral, tegemist on materjalide mitmekordse kooskõlastamata kasutamisega. Nõue kätkeb endas Ekspress Meedia AS üldtingimuste rikkumist ning Maalehe väljaandjale tekitatud otsest varalist kahju, arvestades, et materjali ühekordne kooskõlastamata kasutamine on 200 eurot ning korduv loata kasutamine 320 eurot.»