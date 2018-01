Kuninganna lapselaps on teist korda lapseootel

2016. aasta jõulude ajal pidi paar kurbusega teada andma, et Zara teise lapse rasedus katkes. Nüüd loodab paar ise, nagu ka terve kuninglik perekond, et see rasedus püsib ning ratsutamise meister Zara ja tema endisest rugby-mängijast abikaasa Mike Tindall teistkordselt ka vanemateks saavad.

Laps peaks kõigi eelduste kohaselt sündima millalgi suvel.

Paaril on juba üks laps, kelleks on peaaegu nelja-aastane Mia.

Zara ja Mike viibivad koos enda lapse Miaga hetkel Austraalias.

Koos Kate ja Williami kolmanda lapsega, kes peaks sündima aprillis, oleks see kuningannale juba seitsmendaks lapselapseks.

Zara on printsess Anne'i, kuninganna tütre, ainuke laps, ning Williami järel teine lapselaps.