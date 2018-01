Kopenhaagenis varastatud maailma kõige kallim viinapudel leiti ehitusplatsilt

Kopenhaageni politsei teatas Twitteris, et Russo Baltique viinapudeli väärtus on kaheksa miljonit Taani krooni (1,1 miljonit eurot) ja selle leidis ehitusplatsil töötav isik, edastab The Local.

Maailma kõige kallim viinapudel | FOTO: handout/AP/Scanpix

Politsei tänas isikut, kes pudeli leidis ja selle neile viis.

«Kallis viinapudel viidi kaasa Kopenhaagenis Vesterbro linnaosas asuvast baarist teisipäeva varahommikul ja nüüdseks on see leitud. Pudel on uurimisel krimilaboris,» oli veel üks politsei tviit.

Baari Café 33 omaniku Brian Ingbergi teatel rahunes ta pudeli leidmisest kuuldes, kuid tal on kahju, et kurjategija viina ära jõi.

Kopenhaageni baar Café 33, kust kallis viinapudel varastati | FOTO: Mads Claus Rasmussen/AP/Scanpix

«Kahjuks leiti pudel tühjana. Leidjaks oli üks ehitusplatsil töötav inimene. Mulle on siiski kõige tähtsam pudel, mille väärtus on väga suur. Puhastan pudeli ja kallan sinna sisse uut viina,» lisas baariomanik.

Pudeli teeb väärtuslikuks kolm kilogrammi kulda ja samapalju hõbedat, millest see valmistatud on.