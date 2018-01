USA väljaanne valis eksvangi Anna-Maria Galojani 50 kõige seksikama naispoliitiku hulka

Kohtla-Järvelt pärit 35-aastane Galojan elab pärast vanglast vabanemist Londonis.

Galojan on seksikate naispoliitikute seas 25. kohal ning tema kohta on täheldatud, et politoloogiat õppinud naise sünnimaad Eestit ei oska paljud kaardilt leida, kuid fakt on see, et valitsuse tagant varastanud naine üritas oma süütust tõestada meesteajakirjale Playboy poseerimisega.

Anna-Maria Galojan | FOTO: Teet Malsroos/Õhtuleht

Aastatel 2000 – 2007 kuulus Galojan Reformierakond, kuid nüüd on parteitu.

Anna-Maria Galojan anti 2011. aastal kohtu alla süüdistatuna 930 743 krooni ehk 59 485 eurot omastamises MTÜ Eesti Euroopa Liikumine juhina. Kohus mõistis Galojanile ühe aasta ja kümne kuu pikkuse vangistuse, millest viis kuud pidi Galojan reaalselt vangis olema ning üks aasta ja viis kuud tingimisi nelja-aastase katseajaga.

Galojan pidi vanglasse minema karistust kandma 7. veebruaril 2012, kuid ta ei ilmunud sinna, vaid oli põgenenud Ühendkuningriiki Londonisse. Galojan üritas Suurbritanniasse jääda, kuid ta asüülitaotlus lükati mitmel korral tagasi. 19. veebruaril 2015 konvoeeriti Galojan Soome kaudu Tallinnasse ja viidi Tallinna vanglasse. Ta vabanes vangistusest 14. juulil 2015.

Alina Kabajeva | FOTO: DMITRY LOVETSKY/AP/Scanpix

Seksikate naispoliitikute nimekirjas on esikohal venelanna Alina Kabajeva, kes väidetavalt on president Vladimir Putini armuke.

Duumasaadikuna töötav Kabajeva on endine iluvõimleja, kes sai 2004. aasta Ateena olümpiamängudel kuldmedali. Ta on poseerinud ajakirjadele Vogue Maxim ja FHM.

Mara Rosaria Carfagna | FOTO: Vincenzo Pinto/AFP/Scanpix

Teisel positsioonil on Itaalia soolise võrdõiguslikkuse minister Mara Rosaria Carfagna, kes kuulub Itaalia Vabadusparteisse.

18. detsembril 1975 Salernos sündinud Carfagna oli enne poliitikasse minemist tantsija ja topless modell.

Cayetana Alvarez de Toledo | FOTO: wikipedia.org

Kolmas on Hispaania poliitik ja parlamendisaadik Cayetana Alvarez de Toledo, keda ta kodumaal peetakse kõige seksikamaks naispoliitikuks. Oxfordi ülikooli lõpetanud senjoriita teeb kõik, et ta partei Partido Popular oleks meeshääletajate seas populaarne.

Eunice Olsen | FOTO: wikipedia.org

Neljas on Singapuri endine parlamendisaadik Eunice Olsen, kes võitis kunagi Filipiinide missi tiitli. Filipiinide võimud andsid politoloogiat õppinud naisele parlamendisaadiku koha, kuna ta aitas ainuüksi oma kohalolekuga muuta bürokraatlikku õhkkonda.

Carla Bruni | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Viiendale kohale paigutus Prantsusmaa endine esileedi ja laulja Carla Bruni, kes on ekspresidendi Nicolas Sarkozy abikaasa. Brunist on ilmunud mitmeid alastipilte, mis ei ole ta karjäärile halvasti mõjunud, pigem on sellele kaasa aidanud.

Michelle Obama | FOTO: Scanpix

Maailma 50 kõige kuumema naispoliitiku seas on veel näiteks Ukraina endine peaminister Julia Tõmošenko, USA esileedi Michelle Obama, Prantsusmaa kunagine presidendikandidaat Segolene Royal, USA Alaska endine kuberner Sarah Palin, USA endine välisminister Condolezza Rice ja Argentina endine president Cristina Fernández de Kirchner.