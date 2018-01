Metssead ohustavad Prantsuse ühe «haisvama» juustu tootmist

Munsteri juustu toodetakse Vogeeside mäestiku piirkonnas Alsace’is, Lorraine’is ja Franche-Comtés, edastab The Guardian.

Munsteri juust | FOTO: wikipedia.org

Pehmet vängelõhnalist Munsteri juustu, mille tegemiseks kasutatakse mäestikukarjamaade lehmade piima, hakkasid 14. sajandil tegema kohalikud kloostrid.

Nende lehmade piimas on keskmisest enam valke, mis mängib sellise juustu tegemisel suurt rolli.

Nimetatud juustu toodetakse pastöriseerimata lehmapiimast ehk toorpiimast ning juuste on kahes suuruses, 7 – 12-sentimeerise diameetriga ja 13 – 19-sentimeetrise diameetriga. Niiseketes keldrites viis nädalat kuni kolm kuud laagerduvaid juuste pestakse regulaarselt soolalahusega. Sellisel viisil niiskuse lisamine aitab kaasa juustu küpsemisele, andes juustule iseloomuliku lõhna ja maitse.

Munsteri juust | FOTO: wikipedia.org

Munsteri juustu tootjate teatel on neil juba mõnda aega probleem metssigadega, kes käivad karjamaadel trühvleid ja mugulaid otsimas. Nad lisasid, et umbes 60 protsenti karjamaadest on metssigade poolt üles songitud ning metssigade tegevus mõjutab 43 juustutootjat.

Metssead | FOTO: THEO HEIMANN/AFP/Scanpix

«Metssead songivad karjamaad üles ja lehmadel ei ole midagi süüa. Lisaks ohustavad lehmade tervist metssigade väljaheited,» laususid juustutootjad.

Alsace'i lehmad | FOTO: Caro / Bastian/Caro / Bastian/Scanpix

Farmer Marc Weissi sõnul on metssead intelligentsed loomad, keda ei ole võimalik elektrikarjusega takistada.

«Stressis ja liiga vähe süüa saanud lehmade piim on halvema kvaliteediga ja see mõjutab ka Munsteri juustu kvaliteeti. Saatsime oma palvekirja kohalikele võimudele, et metssigade vastu abi saada, kuid seni ei ole me seda saanud,» lausus juustutootja Philippe Iltis.

Farmerite ja juustutootjate teatel pöördusid nad ka jahimeeste poole, et need metssigu maha laseks.

Munsteri juustu soovitatakse Alsassi valgete veinide või dessertveinide juurde.

Munster ei ole siiski nii vänge lõhnaga nagu on Vieux Boulogne, mille lõhn meenutab pesemata jalgu või vihmamärga kassi.