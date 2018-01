Anni Arro läbipõlemisest: kui sellised olukorrad üle elad, on see üks tugev suhe!

«Väljas käia, pidutseda ja sampat rüübata oskame me kõik, kuid kui argipäev päriselt kätte jõuab - peres on väike laps, koer, kes on parasjagu haige ja oksendab, restoran, kus asjad logisevad - vot, kui sellised olukorrad üle elad, on see üks tugev suhe,» räägib Anni Arro ajakirjale.



Arro teatas restorani Kukeke sulgemisest eelmise aasta kevadel sotsiaalmeedia vahendusel:



«Kallid sõbrad, mina tegutsen Kukekese omanikuna viimast nädalat. Juba esmaspäevast läheb Kukeke remonti uute omanike käe all. Tulemas on uued tuuled, uute maitsetega. Tänan kõiki, kes sellel teekonnal mu kõrval olid, nii heas kui halvas. Ütleme nii, et see teekond ei ole olnud lihtne, aga väga õpetlik.»