7. jaanuaril jagatakse Kuldgloobuseid, millised filmid ja näitlejad on põhinominendid?

Variety teatel sai režissöör Guillermo del Toro linateos «The Shape of Water» seitse Kuldgloobuse nominatsiooni, edestades filme «The Post» ja «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», mis said kuus nominatsiooni.

Guillermo del Toro | FOTO: Brad Barket/AFP/Scanpix

Filmi «The Shape of Water» reklaam | FOTO: wikipedia.org

Veel on draamafilmi kategoorias nominendid «Call Me By Your Name» ja «Dunkirk».

Filmi «Call Me Bay Your Name» reklaam | FOTO: wikipedia.org

Filmi «Dunkirk» reklaam | FOTO: wikipedia.org

Favoriidiks on «The Shape of Water», mille tegevus toimub 1962. aastal USAs Baltimore’is, kus tumm naine armub valitsuslaboris uurimise all olevasse amfiibolendisse.

Parima naisnäitleja kategoorias on nominentideks Jessica Chastain filmis «Molly’s Game», Sally Hawkins filmis «The Shape of Water», Frances McDormand filmis «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», Meryl Streep filmis «The Post» ja Michelle Williams filmis « All the Money in the World».

Favoriidiks peetakse Meryl Streepi, kes kehastab USA esimest naissoost ajalehekirjastajat Catherine Grahamit. Film «The Post» põhineb 1971. aastal aset leidnud sündmustel, kui USA ajakirjanikud tõid päevavalgele salajased valitsusdokumendid, samas kaitstes oma sõnavabadust.

Filmi «The Post» reklaam | FOTO: wikipedia.org

Meryl Streep | FOTO: Vivien Killilea/AFP/Scanpix

Parima meesnäitleja kategooria on nominentideks Thimotee Chalamet filmis «Call Me By Your Name», Daniel Day-Lewis filmis «Phantom Thread», Tom Hanks filmis «The Post», Gary Oldman filmis «Darkest Hour» ja Denzel Washington filmis « Roman J. Israel, Esq».

Favoriidiks peetakse Gary Oldmani, kes mängib Teise maailmasõja aja Briti peaministrit Winston Churchilli.

Filmi «Darkest Hour» reklaam | FOTO: wikipedia.org

Gary Oldman | FOTO: Jordan Strauss/AP/SCANPIX

Televisioonikategoorias sai enim ehk kuus Kuldgloobuse nominatsiooni lühiseriaal «Little Big Lies», milles tegevus toimub aset leidnud mõrva ja sellega seoses pinnale tulevate saladuste ümber. Seriaali peaosades on Nicole Kidman, Reese Whiterspoon ja Alexander Skarsgård.

Kaader seriaalist «Big Little Lies». Pildil Nicole Kidman ja Alexander Skarsgård | FOTO: Hilary Bronwyn Gayle/AP/Scanpi

Veel on nominendid «Fargo», «Feud: Bette and Joan», «The Sinner» ja «Top of The Lake. China Girl».

Pikkadest seriaalidest kandideerivad Kuldgloobusele «Game of Thrones», «The Handmaid’s Tale», «Stranger Things», «This Is Us» ja «The Crown». Favoriidiks peetakse «Troonide mängu».

Kaader «Troonide mängust». Esiplaanil Jon Snow | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Režisööridest on Kuldgloobuse nominentideks Guillermo del Toro filmiga «The Shape of Water», Martin McDonagh filmiga «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», Christopher Dolan filmiga «Dunkirk», Ridley Scott filmiga «All the Money in the World» ja Steven Spielberg filmiga «The Post». Favoriidiks peetakse del Toro ja Spielbergi linateost.

Kuldgloobuse auhindu jagatakse 14 filmikategoorias, lisaks Cecil B. DeMille’i nimeline auhind ning 11 televisioonikategoorias.

Kuldgloobuse auhind | FOTO: wikipedia.org

Kuldgloobuse filmiauhindu on Hollywoodi välisajakirjanike assotsiatsioon andnud välja alates 1944. aastast ning alates 1961. aastast on see sündmus leidnud aset Los Angelese The Beverly Hilton Hotellis.

Nominendid ja võitjad valib 86-liikmeline žürii, mis koosneb ajakirjanikest.