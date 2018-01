Kes on Ott Leplandi uus silmarõõm Paula Repp?

Paula Repp on Parksepa keskkooli vilistlane, selgub väljaandest Võru Valla Teataja, kus iseloomustatakse neiut kui aktiivset ja lõbusat, kes on suur kirglik organiseerija. «Tal on nakatav naer ja tema lemmiktegevus on tants.



«Paula on hea suhtleja ja oskab kõiki ennast kuulama panna. 2012. aastal saavutas Paula maakondlikul kunstiõpetuse olümpiaadil 2. koha. Paula on heas mõttes eriline, sest julgeb olla teistsugune. Paulat huvitavad paljud maailma asjad. Kunstiõpetuse tundides on ta entusiastlik ja õhkab peaaegu iga uue teema alguses: «Oh kui põnev!» Tal on fantaasiarikkad mõtted ning talle meeldib end ka joonistades väljendada. Temaga on alati huvitav vestelda.»



Noored ilmusid esmakordselt avalikkuse ette möödunud suvel Eesti korvpallikoondise sõpruskohtumisel Tallinnas, kirjutas juulis Õhtuleht.

Vihjeid uue kaaslase kohta sai Elu24 aga juba varasuvel, kui 30-aastane laulja jäi pealtnägijate pilgu alla lennujaamas, kus mees ennastunustavalt üht brünetti kaunitari embas.