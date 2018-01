TOP 5 blondiini, kes passiks Andrus Värnikule kaaslaseks

Brigitta-Susanne Hunt! Blond kaunitar, kes distantsilt võib meenutada Värniku läbi aegade skandaalseimat kaaslast Kristiina Bellanovat. Noor raadiohääl, kes mõni aeg tagasi kuu järjest seksis ja siis oma kaaslasest sootuks lahku läks, sobiks odaviskaja käevangu kui valatult.



Kas vana arm ka roostetab, teavad vaid asjaosalised ise. Kuid arvestades, et Andrus on oma elus edasi liikunud, suuremad lollused loodetavasti seljataha jätnud, ei ole välistatud vana liidu kokku tulemine. Seega on endise erootikatähe Kristiina Bellanova võimalused sama suured kui varem või veidi suuremadki.



Realitystaar Helen Kõpp, kes on beebiootel, vajab enda kõrvale kahtlemata üht tubli ja eeskujulikku meest. Värnik on kätt proovinud laste treenerina Hispaanias ning saab kahtlemata hästi läbi lastega. Ideaalne ajastus ja liit?



Vändra-Aveli, kes veel hiljaaegu teatas kihlumisest ja siis taas mitte kihlumisest, näikse olevat vaba ja vallatu. Antsla pole teab mis kaugel Vändrast ja pealegi on varemgi kahe noore suhte teemal spekuleeritud. Kas ka tuld suitsus, näitab aeg.



Mendi-Anna on kaotanud pool oma kehakaalust ning treenimas äsja tuharaid eeskujulikult pringiks. Kena blond kaunitar, kes vaiksele Eesti mehele oma särtsakuse ning kirglikkusega silmad ette teeks. Vastandid ju tõmbuvad mis kole.