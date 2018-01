Boris Beckeri poeg annab kohtusse poliitiku, kes nimetas teda «väikeseks poolneegriks»

23-aastase muusiku Noah Beckeri ema Barbara Becker on segavereline, vanaisa Harlan Ross Feltus on tumedanahaline ameeriklane ja vanaema Ursula Feltus heledanahaline sakslanna, edastab The Independent.

Nii Harlan Ross Feltuse kui Noah Beckeri arvates on Berliin rassistlikum linn kui seda on London või Pariis.

Saksa paremäärmuslik poliitik Jens Maier kasutas Noah Beckeri kohta rassistlikku solvangut sotsiaalmeediakirjutises, mille ta pärast skandaali puhkemist kustutas.

«Mulle tundub, et sellele poolneegrile ei pöörata piisavalt tähelepanu ja selle tõttu käitub ta ülbelt,» kirjutas poliitik.

Maier selgitas, et tegelikult kirjutas sellise tviidi tema meeskonnaliige, mitte tema ja seega ei ole tema vastutav.

Beckerite perekonna advokaat Christian-Oliver Moser kinnitas meediale, et Noah Becker astus poliitiku kohtusse andmiseks samme.

«Poliitik Jens Meieri tviit oli rassistlik, mille tõttu tuli astuda tsiviil- ja kriminaalseadustikku silmas pidades vajalikke samme,» lausus advokaat.

Meieri partei Alternatiiv Saksamaale (saksa keeles Alternative für Deutschland, lühendatult AfD) teatas, et poliitik kahetseb sellist tviiti ja kavatseb Noah Beckeri ees vabandada.

