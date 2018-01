Video: Floridas sajab puudelt jäätunud iguaane

Lumest ja jahedusest ei ole puutumata jäänud ka sooja kliima poolest tuntud Florida, kus elab iguaane, kes nüüdsetes oludes jäätuvad ja puudelt alla kukuvad, teatab The Guardian.

Iguaan | FOTO: HANS DERYK/REUTERS/Scanpix

Floridas on sel nädalal sadanud palju lund, viimati sadas seal lund 1988. aastal.

Lumi Floridas | FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix

Zooloogide sõnul on iguaanid oma elutegevuse seisanud, üritades puudel püsida, kuid nende ümber tekib libe jääkiht, mille tõttu nad alla kukuvad.

Külmunud iguaan Floridas Boca Ratonis eramaja basseni äärel | FOTO: Frank Cerabino/AP/Scanpix

«Iguaan on kõigusoojane loom, need jäised iguaanid ei ole surnud. Kui nad viia sooja, siis ärkavad üles,» teatasid loomaeksperdid.

Iguaan | FOTO: KAREN BLEIER/AFP/Scanpix

Mitmed floridalased teatasid sotsiaalmeedias, et leidsid oma aiast «talveunes» iguaane, kes paistavad surnuna. Loomaarstid rahustasid inimesi, et iguaanid ei ole läbi jäätunud ega surnud, vaid oma «mootori» seisma pannud ja ootavad soojemat aega.

Iguaan | FOTO: J Pat Carter/AP/Scanpix

USA kirde- ja idaosas tekitab ilma pommtsüklon, mis tõi kaasa väga madala temperatuuri, tugevad tuuled ja lumetormid. Kuna põhjapoolsetes piirkondades iguaane ei ole, siis neid seal puudelt ei saja.

Külm ilm | FOTO: Eric Miller/Reuters/Scanpix

Iguaanid ei ole ainus loomaliik, keda praegune rekordkülm mõjutab.

Texases on samuti üsna jahe, tekitades merevee temperatuuri alanemise, mille tõttu on merekilpkonnade elu ohus. Külm vesi sunnib neid kilpkonni veepinnal olema ja see teeb neist röövloomadele kerge saagi.

USA rahvusparkide töötajad päästsid selle nädala alguses 41 merekilpkonna, kes oleks võinud nii jaheda vee kui kiskjate tõttu elu kaotada.

Massachusettsis Cape Codis on meri jäätunud, seades ohtu haide elu. Loomapäästjad on leidnud piirkonnast mitu surnud rebashaid, kes võisid saada külmašoki.

Massachusettsi Cape Codi laht on jääs | FOTO: Scott Eisen/AFP/Scanpix

Rebashai | FOTO: wikipedia.org

Isegi loomad, kes on jahedusega harjunud, tunnevad praegustes oludes külma. Kanada Calgary loomaaed teatas aasta alguses, et kuna väljas on miinus 25 kraadi ja alla selle, siis viiakse kuningpingviinid siseruumi. Need pingviinid elavad looduses Atlandi ookeani lõunaosa saartel, kus on soojem kui Antarktikas.

Kuningpingviinid | FOTO: Walter Huber/picture alliance / moodboard/Scanpix

Kanada lumepatrulli meeskond aga aitas ligi kahemeetrisest lumest välja sinna kinni jäänud põdra.

Kui isegi pingviinid ja põdrad ei talu praegust külma, siis ei suuda seda kindlasti taluda lemmikloomad nagu kassid ja koerad.

USA ja Kanada loomakaitseühingud andsid soovituse hoida lemmikloomad siseruumides.