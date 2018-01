«Troonide mängu» viimase hooaja kuus osa jõuavad vaatajateni 2019

Seitsmenda hooaja viimane osa oli eetris rohkem kui üks aasta tagasi ja seega tuleb «Troonide mängu» fännidel veel mõnda aega oodata, sest viimane hooaeg jõuab eetrisse 2019, teatab The Guardian.

Stseen «Troonide mängust». Pildil Kit Harington ja Emilia Clarke | FOTO: Macall B. Polay/AP/Scanpix

HBO ei öelnud kindlat kuupäeva, mil sari viimase hooaja esimene osa vaatajateni jõuab, kuid oletatakse, et millalgi 2019. aasta lõpus.

Kirjanik George R.R. Martini» raamatusarjal «Jää ja tule laul» põhinev «Troonide mäng» on maailma üks populaarsemaid seriaale.

Kirjanik George R.R. Martin, kelle raamatuseerial «Jää ja tule laul» seriaal «Troonide mäng» põhineb | FOTO: ROBERT GALBRAITH/REUTERS/Scanpix

Viimases hooajas jätkub Westerosi Seitsme Kuningriigi mitme põlvkonna esindajate vahel võitlus Raudtrooni pärast, kuid jätkub ka sõda White Walkerite vastu.

Lena Headey Cersei Lannisterina | FOTO: Uncredited/AP/Scanpix

HBO programmidirektori Casey Bloysi sõnul on neil varem olnud probleeme käsikirja lekete ja häkkimisega ning selle tõttu tehakse viimase hooaja lõpust mitu variant.

«Me ei saa lubada, et innukad nuuskurid meie tööd rikuvad ja fännidelt üllatuse ära võtavad,» sõnas Bloys.

«Troonide mängu» loojad David Benioff ja Daniel Brett Weiss sõnasid mõni aeg tagasi väljaandele Entertainment Weekly, et nad teevad viimase hooaja ja selle lõpu väga huvitavaks ja meeldejäävaks.

«Lõpp tuleb sõna otseses mõttes suure paugu ja ilutulestikuga,» kirjeldasid loojad.

Weiss on samas viimase hooaja režissööriks.

Seitsmes hooaeg lõppes mitme šokeeriva ja üllatava momendiga, Jon Snow ja Daenerys Targaryeni seksi ning Öökuninga draakonirünnakuga Müürile, mis langes ja võimaldas surnute armeel Seitsmesse kuningriiki siseneda.

Öökuningas ja draakon | FOTO: Backgrid/Scanpix

Kirjanik George R.R. Martin teatas 2017. aasta juulis, et ta töötab kahe uue «Jää ja tule laul» seeria raamatu kallal.

2011. aastal käivitunud sarja tegevus on jõudnud kaugemale, kui seda on seni välja antud viies «Jää ja tule laulu» seeria raamatus.

«Jää ja tule laul» (originaalis «A Song of Ice and Fire») on ameeriklasest kirjaniku George R. R. Martini võimas romaanisari, mis koosneb seitsmest raamatust.

Seni on avaldatud viis raamatut: «A Game of Thrones» («Troonide mäng»), «A Clash of Kings» («Kuningate heitlus»), «A Storm of Swords» («Mõõkade maru»),«A Feast of Crows» («Vareste pidusöök») ja «A Dance With Dragons» («Tants lohedega»). Kirjutamisel on «The Winds of Winter» ja «A Dream of Spring».

«Troonide mängu» osad kestavad 50 – 80 minutit ning võttepaigad on olnud Põhja-Iirimaal, Horvaatias, Islandil, Hispaanias, Maltal, Marokos, Šotimaal, Kanadas ja USAs.

Põhitegelased on Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harington), Cersei Lannister (Lena Headey), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), Sansa Stark (Sophie Turner), Arya Stark (Maisie Williams) ja teised.

Kit Harington Jon Snowna | FOTO: Helen Sloan/AP/Scanpix

Emilia Clarke Daenerys Targaryenina | FOTO: Keith Bernstein/AP/Scanpix

Aidan Gillen Petyr Baelishina | FOTO: Helen Sloan/AP/Scanpix