Nõid Alisa võrgutas tuntud filmimehe südame

27-aastane Alisa on Lõuna-Eesti juurtega nõid, kelle emapoolsed sugulased on eestlased, kuid küüditamine ja segased ajad pillutasid tema esivanemaid nii, et Alisa kodukeel on olnud vene keel. Alisa on tumeda loomuga, sarkastilise ja terava ütlemisega nõid, kes uurib vanu loitse ja aitab nende abil inimesi, on kirjeldatud menusaate kodulehel.

Asko Kase | FOTO: facebook

11 aastat Alisast vanem Asko Kase on kogenud filmimees – kunagises Tallinna Pedagoogikaülikoolis õppinud telerežiid, töötanud mitmes produktsioonifirmas ja pälvinud Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2008, audiovisuaalse kunsti valdkonnas : «Detsembrikuumus» eest, teinud arvukalt reklaamfilme ja telesaateid.

38-aastasel Askol on kaks poega.