Ott Lepland lendas uue pruudiga romantilisele aastavahetuse reisile Aasiasse

Noored ilmusid esmakordselt avalikkuse ette möödunud suvel Eesti korvpallikoondise sõpruskohtumisel Tallinnas, kirjutas juulis Õhtuleht.

Vihjeid uue kaaslase kohta sai Elu24 aga juba varasuvel, kui 30-aastane laulja jäi pealtnägijate pilgu alla lennujaamas, kus mees ennastunustavalt üht brünetti kaunitari embas.



Leplandi uus pruut Paula Repp on Võrumaalt pärit neiu, kes mõned aastad tagasi lõpetas Parksepa keskkooli. Paulat on kohalikus väljaandes Võru Valla Teataja kirjeldatud kui aktiivset ja lõbusat tüdrukut, kes on ka suur organiseerija.

«Tal on nakatav naer ja tema lemmiktegevuseks on tants. Paula on hea suhtleja ja oskab kõiki ennast kuulama panna,» kirjutab väljaanne.

2012. aastal saavutas Oti silmarõõm Võrumaa maakondlikul kunstiõpetuse olümpiaadil 2. koha.