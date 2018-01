Politsei: prostituut pidi pool tundi pärast sünnitust taas tööle asuma

Kümme aastat tänavaprostituutidega tegelenud politseinik Jacqui Fairbanks sõnas, et Hulli Hessle Roadi, mis on kohalik punaste laternate piirkond, prostituutidel ei ole oma elu üle kontrolli, teatab The Independent.

Prostituut | FOTO: Valery Hache/AFP/Scanpix

2014. aastal sai Hullist esimene Suurbritannia linn, kus loodi prostituutide vabad tsoonid, kus politseil on õigus prostituute arreteerida. Fairbanksi sõnul ei ole see siiski prostitutsiooni vähendanud.

Prostituudid | FOTO: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Scanpix

«Seal töötavad naised, kes on jäänud elu hammasrataste vahele. Neid kupeldavad vahel nende elukaaslased, sagedamini siiski sutenöörid. Enamikul neist naistest on vaimse tervise probleeme, mis vajaksid kiiret ravi. Hiljuti leidis aset juhtum, milles prostituut sünnitas ja juba 30 minutit hiljem oli ta tänaval tagasi, üritades leida kliente. See naine on kinnises ringis, kust on raske välja murda,» sõnas Fairbanks.

Hulli punaste laternate piirkonnas töötab umbes 40 prostituuti, kelle vanus jääb 20 ja 30 eluaasta vahele.

Prostituut | FOTO: SERGIO MORAES/REUTERS/Scanpix

«Osa neist naistest alustasid seksitöölistena juba 13 – 15-aastasena. Kuid nende seas on ka niiöelda meeleheitel koduperenaisi, kes enda sõnul vajavad raha. Oli üks naine, kes oli lühikest aega prostituut, kuna vajas uue pesumasina ostuks raha,» sõnas politseinik.

Hulli politsei arreteeris möödunud aasta lõpul kümneid prostituute, kellest osa anti kohtu alla. Kahele prostituudile määrati vanglakaristus ja üks sai tingimisi karistada.

Fairbanksi sõnul ei toimu Hullis midagi sellist nagu on näha 1990. aasta menufilmis «Pretty Woman», milles mängivad peaosi Richard Gere ja Julia Roberts.

Kaader filmist «Pretty Woman», pildil Richard Gere ja Julia Roberts | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

«Meil Hullis toimuv ei ole menufilmist. Mitte kuskilt ei tule jõukaid mehi, kes need naised tänavalt kaasa viiksid ja naised elaksid õnnelikult edasi,» teatas politseinik.

Kingston upon Hull, lühinimetus Hull, on linn Suurbitannias Inglismaal Hulli jõe ääres East Riding of Yorkshire’is. Elanikke on ligi 300 000.