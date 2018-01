Pildid ja video: Veneetsia Doodžide paleest rööviti Suurmogulite riigi valitsejate aarded

2017. aasta septembris avatud näitus oli eile, 3. detsembril 2018 viimast päeva lahti ja vargad kasutasid juhust, et hinnalised ehted kaasa viia, edastab The Guardian.

Veneetsia Doodžide palee | FOTO: Andrea Merola/AP/Scanpix

Veneetsia Doodžide palees näitusel olnud ehted | FOTO: Andrea Merola/AP/Scanpix

Näituseruumis olnud turvakaamerate salvestiste läbivaatamine näitas, et varguse taga on kaks meest, kellel õnnestus põgeneda.

Veneetsia Doodžide palee saali Sala dello Scrutigno uks, mille taga India maharadžade aarded näitusel olid | FOTO: Andrea Merola/AP/Scanpix

Veneetsia Doodžide palee | FOTO: akg-images / Rabatti - Domingie/akg-images / Rabatti - Domingie/Scanpix

Ühendkuningriigist Londonist Itaaliasse näitusele toodud ligi 300 ehte ja iluasja väärtuseks märgiti tollis 30 000 eurot, kuid nende tegelik hind võib ulatuda miljonitesse eurodesse.

Veneetsia Doodžide palees näitusel olnud aarded | FOTO: Andrea Merola/AP/Scanpix

Mogulitele kunagised ehted kuuluvad praegu Katari Al-Tahni valitsejaperele, mille liikmed hoiavad neid tavaliselt Londonis pangaseifis. Näitusel oli ka praegusele Katari emiirile, alates 2013. aastast valitsevale Tamim bin Hamad Al-Thanile kuuluvaid ehteid.

Veneetsia politseijuht Vito Gagliardi sõnas, et näitusel olnud objektid olid paigutatud klaasist turvakastidesse, mille avalmine oleks pidanud kohe alarmsignaali käivitama, kuid alarm jäi millegipärast hiljaks.

Veneetsia Doodžide palees näitusel olnud aarded | FOTO: JEWEL SAMAD/AFP/Scanpix

«Uurime, mis võimaldas varastel segamatult tegutseda ning kas alarmsüsteemi saboteeriti,» lausus Gagliardi.

Püha Markuse väljaku ääres asuv Doodžide palee oli sajandeid Veneetsia vabariigi valitsushoone.

Veneetsia Doodžide palee | FOTO: OLIVIER MORIN/AFP/Scanpix

Politsei teatel saatsid nad Al–Thani suguvõsale Londonisse teate ja fotod, millised esemed varastati, et nad teaksid, millises väärtuses nad neile kuuluvast ilma jäid.

Möödunud aastal olid nimetatud juveelid näitusel Prantsusmaal ja Jaapanis ning neiss kahes riigis ei üritanud keegi neid varastada.

Al-Thani esindaja teatel on juveelikollektsioonis ehted, mis pärinevad 500 aasta pikkusest perioodist ning neid ehteid kandsid mitmed Suurmogulite riigi, mis eksisteeris 1526 – 1857, valitsejad

Enamikul ehetest on teemante, kuna arvatakse, et need vääriskivid teevad mehe mehelikuks ja viljakaks.

Suurmogulite riik oli aastatel 1526–1857 Hindustani poolsaarel eksisteerinud kuningriik, mida valitses mongolite ja tšagatai-turgi päritolu dünastia. Riigi kese asus Põhja-Indias, Induse ja Gangese tasandikul Delhi, Agra ja Lahore linna ümbruses.

Mogulite riigi kõrgaeg oli 17. sajandil, mil see hõlmas täielikult tänapäevase Hindustani poolsaare, Pakistani ja osa Afganistanist. 3,2 miljoni ruutkilomeetrisel territooriumil elas umbes 100–150 miljonit inimest.

Riiki valitses mogul ja riigikeeleks oli pärsia keel.