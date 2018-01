Maailma kõige karvasem tüdruk ajas karvad maha ja leidis armastuse

Briti meedia teatel postitas 17-aastane Sashupan sotsiaalmeediasse rea fotosid, milline ta nägi välja varem ja milline on ta nüüd.

Samuti mitmeid pilte, millel ta on koos oma abikaasaga.

Tüdruk sündis geneetilise mutatsiooniga, mis tekitab Ambrase sündroomi. Tegemist on hüpertrihhoosi ehk liigse karvakasvuga paikades, kus pakse ja pikki karvu olema ei peaks. Tailannal oli paks karvakiht näol, kõrvadel, kätel, jalgadel ja seljal ehk peaaegu kogu kehal. Karvavabad on peopesad ja jalatallad.

Supatra Sashupan | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Arstid soovitasid talle laserravi, kuid see ei vähendanud karvade kasvamist. Kuna ravi ei aidanud, siis langetas ta otsuse hakata end raseerima.

2010. aastal nimetas Guinnessi rekordite raamat ta maailma kõige karvasemaks tüdrukuks, kuid nüüd on ta välimus muutunud.

Supatra Sashupan | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Maailma on umbes 50 inimest, kellel on diagnoositud Ambrase sündroom, mis on üks hüpertrihhoosi vormidest.

Alates keskajast on tehtud selliste inimeste kohta ülestähendusi ning neist võisid alguse saada ka libahundilegendid.

Sashupani sõnul suhtub ta talle pandud hüüdnimedesse nagu Libahunttüdruk, Ahv ja «Tähesõjad» filmidest tuntud Chewbacca huumoriga. Tüdruku teatel on tal alati olnud toetav perekond ja sõbrad, kes ei ole lasknud talle ta erilise välimuse pärast liiga teha.

«Mulle meeldib eriline olla, ma ei häbene oma välimust. Minu suurim probleem on, kui karvad kasvavad liiga pikaks, pean neid sageli lõikama. Siiski loodan, et ühel päeval leitakse mu haigusele ravi ja ma saan karvavabaks,» lisas tailanna.

Supatra Sashupan (paremal) | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost