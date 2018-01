Raamat: Ivanka Trumpi sõnul tehti ta isale skalbi vähendamise operatsioon

Donald Trump on alates valimistel kandideerimisest olnud oma ebatavalise soenguga meedia hammaste vahel ning pikka aega on oletatud, et ta juuksed ei ole ta enda omad.

Donald Trump | FOTO: NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

Uue raamatu kohaselt avaldas presidendi tütar Ivanka Trump oma sõpradele, et ta isale tehti skalbi vähendamise operatsioon, millega kahandati pealaelt juustevaba ala. Trump kammib oma võimsa tuka nii, et juustevaba ala näha ei oleks, fikseerides selle juukselaki abil. Samuti kasutab Donald Trump juuksevärvi Just for Men, kuid ta ei viitsi seda kuigi kaua juustes hoida ja selle tõttu näevad ta juuksed üsna triibulised välja.

Wolffi andmetel on 71-aastane Donald Trump tegelikult juba ammu halliks läinud ja kulutab üsna palju aega juuste blondeerimisele.

Donald Trump | FOTO: JIM BOURG/REUTERS/SCANPIX

«Trump blondeerib oma juukseid, kasutades Just for Men juuksevärvi, kuid tal ei ole kannatust hoida värvi pool tundi juustes ja selle tõttu on ta juuksevärv ebaühtlane,» teatab Wolff oma raamatus.

Donald Trump (vasakul) | FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Ilukirurgide sõnul tehakse skalbi vähendamise operatsioon tavaliselt üldtuimastusega, kuid vahel ka kohaliku tuimastusega. Tuimastamine sõltub patsiendist ja operatsiooni keerukusest.

Skalbi vähendamise operatsioon koosneb kahest etapist. 4 – 6 nädalat enne operatsiooni uurivad kirurgid patsiendi skalpi ja muudavad operatsiooni abil mõne veresoone asetust. See võimaldab põhioperatsioonil kulgeda komplikatsioonideta.

Operatsiooni teises etapis tehakse patsiendi pealaele Y-kujuline sisselõige, eemaldatakse osa peanahast, lõikekohad tõmmatakse tihedalt kokku ja õmmeldakse kinni. Haavaosa saab peita olemasolevate juuste alla.

Seega võib võib ka Donald Trumpi kummaline soeng olla tingitud just nimetatud operatsioonist ja armide peitmisest.

Donald Trump. Дональд Трамп. | FOTO: Carolyn Kaster/AP/Scanpix

Skalbivähendamise operatsioonist taastumiseks kulub 4 – 5 päeva, juukseid ei tohi pärast seda operatsiooni pesta üks nädal.