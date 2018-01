Prantsuse esileedi muudab reegleid: naine ei pea jääma mehe varju

Proua Macroni sõnul on aeg loobuda protokollist ja etiketist, mis väljendab varasemate sajandite suhtumist ja mis ei sobi 21. sajandisse, teatab The Guardian.

Brigitte Macron | FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

Brigitte Macron andis intervjuu raadiokanalile RTL, milles teatas, et ta abikaasa Emmanuel Macron on olnud juba kaheksa kuud Prantsusmaa president ja ta langetas esileediks saades otsuse, et ta ei ole sabassörkija.

Élysée palee esindaja Tristan Bromet' teatel on Macronid moodne paar, kes lõhub reegleid ja loob uusi.

Emmanuel ja Brigitte Macron | FOTO: LUDOVIC MARIN/AFP/Scanpix

Proua Macroni võrdsusteemaline sõnavõtt tõi sotsiaalmeedias kaasa naljadelaviini segamini tõsisemate kommentaaridega, et kui on naispresident, siis peab ka tema abikaasa avalikel sündmustel naisest samm tagapool olema.

Osa Twitteri kommentaatoritest võrdles proua Macroni 18. sajandi Prantsuse kuninganna Marie Antoinette’iga, kes nii mõnigi kord oli mõjuvõimsam kui ta mees, kuningas Louis XVI.

Prantsuse kuninganna Marie Antoinette | FOTO: wikipedia.org

«Me valisime presidendiks sinu mehe, mitte sind. Sinu koht ei ole võimuladvikus, vaid kaugemal,» oli üks kommentaar.

Teine lisas, et Brigitte Macron on alates oma mehe presidendiks saamisest käitunud nagu fuuriast kuninganna, üritades poliitikat mõjutada.

Paremäärmuslik rahvasaadik Gilbert Collard ironiseeris Prantsuse esipaari 24-aastase vanusevahe teemal.

«Mis puudutab presidenti ja tema naist, siis on üsna lihtne kujutada, et tegelik võim on ta naise käes ja president ise on alati kaks sammu maas, lutsutades oma presidentlikku pöialt,» teatas poliitik.

Emmanuel ja Brigitte Macron | FOTO: PHILIPPE WOJAZER/REUTERS/SCANPIX

Sotsiaalmeedias võtsid sõna ka Macronide toetajad, kes pidasid nii mõndagi kommentaari, kaasa arvatud Collard’i oma solvanguks.

Prantsuse presidendipaar suundub järgmisel nädalal Hiinasse visiidile ja arvatakse, et seal ei kavatse esileedi liikuda oma mehe taga, vaid temaga koos.

Prantsuse meedia teatel näitas esileedi juba möödunud aasta septembris, et ta ei ole kehtiva käitumisprotokolliga rahul. ÜROs oli talle koht teiste kõrgete esindajate abikaasade juures, kuid ta eiras seda ja istus Prantsuse delegatsiooni liikmete juurde.

Prantsuse presidendi nõunike sõnul on proua Macron võimukas naine, kes ei soovi jääda oma mehe varju.

Emmanuel Macron ja ta naine Brigitte Macron | FOTO: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/Scanpix

«Me ei ela enam keskajal, mil naise kohus oli suu kinni hoida ja varju jääda. Riigijuhtide abikaasadel ja partneritel on tegelikult samuti suur esindusroll kanda ja Brigitte Macron oskab seda,» teatas nõunik.

Macroni sõprade teatel on Brigitte Macron oma suure elukogemuspagasiga mehele hea nõuandja.

«Brigitte Macron teab, mida teha ja mida mitte. Ta oskab õigel ajal tasakaalu luua ja seda lõhkuda. Prantslased võtsid ta kiiresti omaks,» jätkasid sõbrad.

Viimase aja küsitlused näitasid, et suur osa prantslasi on 40-aastase presidendiga rahul ja ta populaarsus on pärast väikest langust taas tõusuteel.