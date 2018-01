Raamat: Melania Trump valas pisaraid, kuna ei soovinud saada esileediks

The Guardian avaldas järgmisel nädalal ilmuvast raamatust lõike, mille kohaselt ei olnud Melania Trump oma mehe võidu üle rõõmus, vaid valas pisaraid, sest ta ei soovinud esileediks saada.

Donald ja Melania Trump | FOTO: David J. Phillip/AP/Scanpix

Valge Maja on uue raamatu suhtes kriitiline, nimetades seal leiduvat väljamõeldiseks.

Wolffi sõnul oli Trumpi valimiskampaania suur show, mille abil kinnisvaramagnaat tahtis saada rohkem kuulsust ning jätta mulje, et ta langes demokraadist manipuleerija Hillary Clintoni sepitsuste ohvriks.

Hillary Clinton | FOTO: Johnny Louis/JL/Sipa USA/Scanpix

«Trumpi eesmärgiks oli näidata end 2016. aasta valmistel kaotaja ja märtrina, kuid see ei õnnestunud, sest temast sai president,» kirjutab raamatu autor.

Donald Trump ametivannet andmas | FOTO: Andrew Harnik/AP/Scapix

Valimiskaotus oleks puudutanud ka Donald Trumpi tütart Ivanka Trumpi ja väimeest Jared Kushnerit, kes oleksid siis olnud rahvusvahelised kuulsused. Trumpi kampaaniajuht Steve Bannon oleks aga saanud konservatiivse Tea Party liikumise etteotsa.

Ivanka Trump ja Jared Kushner | FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Steve Bannon | FOTO: JONATHAN BACHMAN/REUTERS/Scanpix

Trumpi kampaaniamänedžer Kellyanne Conway oleks oma karjääri jätkanud mõnes kaabeltelevisooni kanalil.

Kellyanne Conway | FOTO: RICHARD DREW/AP/SCANPIX

«Trump ja ta kampaaniameeskond tahtsid tõesti kaotada. Nende eesmärk oli saada kuulsust ja uusi karjäärivõimalusi. Trump plaanis kampaania ajal isegi uue telekanali loomist. Trumpi poja Donald Trump Jr sõnul käis ta isa pärast võitu ringi nagu kummitus, olles näost valge,» teatas Wolff.

Trumpi inaugureerimissündmusel 20. jaanuaril 2017 olevat Melania Trump vaevu pisaraid tagasi hoidnud.

Raamatus on käsitletud ka seda, et Melania Trump kolis New Yorgist Washingtoni alles 2017. aasta suvel, olles ära oodanud poja Barroni kooli lõpu.

Melania ja Barron Trump | FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Samuti näitab esileedi seni üles soovimatust osaleda avalikel sündmustel.

Raamatu kohaselt ei ela Trumpid nagu abielupaar, vaid neil on eraldi magamistoad ja teised ruumid ning nad puutuvad enamjaolt kokku vaid avalikkuses olles.

Donald ja Melania Trump | FOTO: Evan Vucci/AP/Scanpix

Wolffi andmetel kardab Donald Trump enda mürgitamist ja selle tõttu hoiab ta oma magamistoa ukse lukus. See on tekitanud presidendi elu kaitsvale salateenistusele probleeme.

64-aastane Michael Wolff on USA üks tuntumaid ajakirjanikke ja kolumniste, kes oma karjääri jooksul on kirjutanud mitmes väljaandes.

Washington Posti teatel on Wolff üsna provotseeriva stiiliga ja vastuolusid õhutav, esitades vahel ka selliseid fakte, mida saab valeks pidada.

On ka neid, kelle arvates on Wolff mitmes oma kirjatükis kirjeldatud sündmused välja mõelnud.

Valge Maja pressijuht Sarah Huckabee Sanders sõnas, et Wolffi raamatus on üks vale teise otsa ja seal on antud sõna isikutele, kellel ei ole Valge Majaga mitte mingit seost.

Sarah Huckabee Sanders | FOTO: Manuel Balce Ceneta/AP/Scanpix

«Tegemist on tabloidse raamatuga, mis on tõest väga kaugel. Odav kirjatükk, mis ei kajasta tegelikku elu,» lisas Sanders.

Donald Trump ise ei ole tema kohta käivat uut raamatut veel kommenteerinud.