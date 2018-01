Floridas sajab lund, USA kirdeosa ilma loob pommtsüklon ja külm tapab haisid

Florida osariigi pealinnas Tallahassees sadas üle 30 aasta lund ning nii selles osariigis kui veel Georgias, Virginias ja Põhja-Carolinas kuulutati lume ja külma tõttu välja hädaolukord. Mitmel pool on avatud soojakuid, kus saavad lisaks kodututele ka teised jaheduse käes kannatajad end soojendada. Samas on ka neid, kes lund naudivad, käes suusatamas, uisutamas ja kelgutamas.

Lumi Georgias Savannahs | FOTO: JOE RAEDLE/AFP/Scanpix

Kelgutaja Lõuna-Carolinas | FOTO: MIC SMITH/AP/Scanpix

Juba mõnda aega on külm ilm USA keskläänes, idarannikul ja Suure järvistu ümbruses. Jahedus on võtnud elu vähemalt üheksalt inimeselt, nende seas on ka Michiganis Roseville’is elanud dementne eakas naine, kes läks lund uudistama vaid hommikumantlis ja toasussides.

Lumetorm Michiganis | FOTO: Mark Makela/AFP/Scanpix

USA meteoroloogiaamet andis selle nädala teiseks pooleks lumetormihoiatuse Virginast kuni Maine’ni. Bostonis on oodata 30 – 50 sentimeetrit lund ning temperatuur on mitmes paigas alla miinus 25 kraadi.

Jäätunud Cape Codi laht Massachusettsis | FOTO: Scott Eisen/AFP/Scanpix

USA kirde- ja idaosa ilma mõjutab niinimetatud pommtsüklon, mida iseloomustab kiiresti langev õhurõhk, madalad temperatuurid, lumetorm ja tugevad tuuled.

Massachusettsi Cape Codi laht on jääs | FOTO: Scott Eisen/AFP/Scanpix

Weather.us teatas, et pommtsüklon mõjutab ilmaolusid veel pikalt ning praegune ilm on võrdne esimese ja teise kategooria orkaaniga, sest tuule kiirus ulatub 18 – 26 meetrini sekundis.

Lõuna-Carolina kuberner Henry McMaster soovitab inimestel võimalusel jääda siseruumidesse, sama kehtib ka lemmikloomade kohta.

«Kuna paljud ei tunneta temperatuuri, siis ohustab neid hüpotermia. Liiga kauaks ei tohi õue jääda,» lausus McMaster.

Bostoni linnapea Marty Walshi käsul jäävad seal kõik koolid nädala lõpuni suletuks ja õpilastel on külmapüha. Walshi teatel langetati selline otsus, kuna jahedus ja lumetorm võivad lapsi kooliteel ohustada. Lisaks on lume tõttu pidevad liiklusummikud.

USAd tabanud külmalaine ei mõjuta ainult inimesi, vaid selle tõttu kannatavad ka haid. Loomakaitsjate ja rannavalve teatel leidsid nad uusaastaööl Massachusettsis Cape Codi lahe kaldalt kolm külma tõttu surnud haid, kes olid rebashaid. Selle nädala keskel leiti veel hukkunud haisid, kelle kehad olid jääs.

Jäätunud meri Massachusettsis Cape Codis | FOTO: Scott Eisen/AFP/Scanpix

Rebashai | FOTO: wikipedia.org

Haieksperdi Michelle Wciseli teatel taluvad rebashaid jahedust halvasti, eelistades soojemat vett.

Rebashai | FOTO: wikipedia.org

Haide kaitse- ja uurimisorganisatsiooni Atlantic White Shark Conservancy teatel on Atlandi ookeanil ilmaolud karmid just mere jäätumise ja tugeva tuule tõttu. Haisid ohustavad suured jääkamakad.

Idarannikut tabanud jahedus on langetanud merevee temperatuuri, olles vaid paar kraadi üle nulli ning just külm vesi võttis tõenäoliselt rebashaidelt elu.

«Võimalik, et rebashaide parv üritas lõuna poole liikuda, kuid neid ajasid ebatavalised ilmaolud segadusse. Haide jõud rauges ja nad kaotasid elu. Seega saab öelda, et USA idarannikul külmusid haid surnuks,» teatas haiekspert.

CNNi andmetel langeb New Hampshire’i mitmes paigas sel nädalalõpul öisel ajal temperatuur ligi miinus 40 kraadini ning kohalikud võrdlevad oma olusid Marsiga, kus samuti öösiti väga külm on.

Massachusettsi Rock Harbori jäätunud sadam | FOTO: Scott Eisen/AFP/Scanpix

Lumi Lõuna-Carolinas Charlestonis | FOTO: Matthew Fortner/AP/Scanpix

Talveriietuses inimene Washingtonis | FOTO: MARK WILSON/AFP/SCANPIX