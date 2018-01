Hanna Martinson loobus sadade noorte unistusest õppida lavakas: ma ei harjunud seal ära

25-aastane Hanna toimetab igapäevaselt Eesti ühes mainekamas reklaamiagentuuris copywriter´ina, kuid vähestel on teada, et andekas neiu võeti aastaid tagasi sisse ka Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia lavakunstikooli, milles õpingud jäid aga üsna lühikeseks.

«Käisin seal pool aastat, kuid kogu aeg tundsin, et seda kõike on minu jaoks liiga palju - väga pikad päevad, mida saatis pidev koduigatsus,» räägib Hanna.



Hanna Martinsoni nimi sai aga avalikuks mõned aastad tagasi, kui saarlanna oli üks peaosalisi Urmas Eero Liivi õuduspõnevikus «Must alpinist».



Refereeritud teksti täispikka artiklit loe ajakirjast Tervis Pluss.