Kuidas ohtlikud «kaunitarid» miljoneid teenivad?

Sotsiaalmeedias klikke koguda on lihtne, kui palju aga on sellel pistmist reaalsusega selgus hiljutises Kanada uuringus. Juhuslikku võltsprofiili on suhteliselt lihtne ära tunda, tihti kasutavad need sotisaalmeediast varastatud seksikate tütarlaste fotosid. Aga uusi «sõbrannasid» võib saada endale ka esmapilgul süütut naljaklippe edasatavat veebilehte jälgides.

Nimelt jälgivad võltsprofiilide taga seisvad väljapressijad meeste käitumist just nendel veebilehtedel, mis otseselt ei jaga seksikaid pilte. Pigem avaldatakse seal klikkimismaterjali, nagu naljaklipid, I.Q. testid ja tühised elustiilifotod. Need postitused saavad sageli sadu, isegi tuhandeid klikkimisi ja eriti aga «tage».

Kõige ohtlikum ongi see lapsik ja süütu üleskutse «Tag a friend» ehk «Märgi sõber, kes». Sinna hakkatakse lisama kaunitaride võltskontosid nagu juhuslikke märgitud sõpru. Ning mehed, kes neile kontodele klikivad, on väljapressijate sihtgrupp. Neile hakatakse pakkuma uut sõbratari. Kaunis, salapärane ja seksimaias tütarlaps on tegelikult osa suuremast skeemist.

Atraktiivne naine kasutab teisi kanaleid nagu «Snapchat» ja julgustab meest veebikaamera ees masturbeerima. Seejärel küsitakse aga ohvrilt suurt rahasummat. Kui kannatanu seda nõuet ei täida, ähvardatakse need piinlikud videosalvestised kõikjal sotsiaalmeedias avaldada. Mõned petturid lähevad nii kaugele, et ütlevad, et ohver masturbeeris alaealise ees.

Kuna tegemist on delikaatse teemaga, siis ei julgeta tihti ka politseisse minna, kuna kardetakse, et naine, pere või sõbrad saavad teada. Maksmine tundub ainus lahendus.