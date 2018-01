Chris Hemsworthile tuule tiibadesse andnud menusari «Kodus ja võõrsil» saab 17. jaanuaril 30-aastaseks

Seni tehtav sari, milles said tuule tiibadesse sellised staarid nagu Chris Hemsworth ja Dannii Minogue, jõudis esmakordselt vaatajateni 17. jaanuaril 1988.

Kim Hyde, keda kehastas Chris Hemsworth | FOTO: wikipedia.org

Chris Hemsworth | FOTO: Mark Ralston/AFP/Scanpix

Chris Hemsworth kehastas selles sarjas aastatel 2004 – 2007 Kim Hyde’i ja Dannii Minogue aastatel 1989 – 1990 Emma Jacksonit.

Emma Jackson, keda kehastas Dannii Minogue | FOTO: wikipedia.org

Dannii Minogue | FOTO: Ian West/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Sarja pilootosa kestis 90 minutit, kuid tavaosade kestus on 22 minutit, koos reklaamiga pool tundi.

18. detsembri 2017 seisuga on «Kodus ja võõrsil» hooaegu kokku 30 ja osasid 6810, kuid sel aastal tuleb lisa.

«Home and Away» logo | FOTO: wikipedia.org

Produtsentide teatel andsid nad sellele sarjale esmalt nimeks «Refuge», kuid kuna põhitegelasteks on noored ja surf, siis loobuti sellest ja võeti kasutusele pehmem versioon «Home and Away».

Sari jälgib New South Walesis asuva väljamõeldud mereäärse linna Summer Bay elanike elu, algsed kesksed tegelased olid Fletcherite pere liikmed: Tom, keda kehastas Roger Oakley ja Pippa, keda mängis Vanessa Downing ning nende viis kasulast, Frank Morgan (Alex Papps), Carly Morris (Sharyn Hodgson), Lynn Davenport (Helena Bozich), Steven Matheson (Adam Willits) ja Sally Fletcher (Kate Ritchie).

Frank Morgan, keda kehastas Alex Papps | FOTO: wikipedia.org

Carly Morris, keda kehastas Sharyn Hodgson | FOTO: wikipedia.org

Lynn Davenport, keda mängis Helena Bozich | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Steven Matheson, keda kehastas Adam Willits | FOTO: wikipedia.org

Sally Fletcher, keda kehastas Kate Ritchie | FOTO: wikipedia.org

Pere kolib linnast maale, kus avab karavanipargi ja adopteerib veel kuuenda lapse Bobby Simpsoni (Nicolle Dickson).

Bobby Simpson, keda mängis Nicolle Dickson | FOTO: wikipedia.org

Aastakümnete jooksul on tegelased vahetunud ja algsetest tegelastest on alles vaid kaks. Episoodilise rolli on selles menusarjas teinud briti näitleja Michael Palin, austraallasest ujuja Ian Thorpe ja briti laulja Ed Sheeran, kuid veel mitmed Austraalia tuntud lauljad ja näitlejad.

Michael Palin | FOTO: Matt Crossick/PA Wire/PA Images/Scanpix

Ian Thorpe | FOTO: Rod McGuirk/AP/Scanpix

Ed Sheeran | FOTO: Isabel Infantes/PA Wire/PA Images/Scanpix

Sarja teemalaulu autor on Mike Perjanik ja sellest on aastate jooksul tehtud seitse erinevat versiooni, millest mõned on jõudnud Austraalia ja Briti muusikaedetabelites üsna kõrgele. Kui varasematel aastatel oli osade alguses kuulda lauljad teemalaulu laulmas, siis alates 2010. aastast on kuulda instrumentaalpala.

Sarjas on aastate jooksul käsitletud mitmeid ühsikondlikult valulisi teemasid nagu teismeliste rasedus, narkootikumide ja alkoholi tarbimine, narkootikumide üledoos ja vägistamine.

Sarja välisvõtted on alates 1988. aastast tehtud Sydneyst põhja jäävatel aladel ja randadel, sisevõtted aga Austraalia tehnoloogiapargis Redfernis.

Sydney lähedane rand, kus seriaali «Kodus ja võõrsil» on juba 30 aastat üles võetud | FOTO: wikipedia.org

«Kodus ja võõrsil» on müüdud rohkem kui 80 riiki, olles seega Austraalia üks edukamaid ekspordiartikleid.

See sari ja selle näitlejad on saanud aastate jooksul kümneid Austraalia teleauhindu.

«Kodus ja võõrsil» lehekülg.