Tänavu võib Eesti saata Eurovisioonile UFO

«Raadio Elmar» hommikuprogrammis käis külas «Eesti Laul 2018» poolfinalist Indrek Ventmann, kaasas laulu kaasautorid Allan Kasuk ja Siim Koppel ning üks müstiline pill.

Tõsine ufofänn, saatejuht Lauri Hermann, sattus uuest pillist vaimustusse - mis pill see on? UFOt meenutav muusikariist on tegelikult maheda kõlaga hang-drum.

Kui soovid ka kuulda seda ebamaist heli, kuula potentsiaalset eurolaulu «Tempel», mis mängiti otse-eetrisse Raadio Elmar live-stuudios SIIT