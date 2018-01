Kas uus trend? Madonna tütre puhma kasvanud kaenlaalused on tekitanud sotsiaalmeedias vastakaid arvamusi

Provotseeriv pilt Madonnast ja tema 21-aastasest tütrest, on tekitanud kommentaariumis müra mitmesuguste arvamustega. Suur osa Madonna fännidest arvab, et pilt on ebameeldiv ja lausa rõve. Samas on ka poolehoidjaid. Üks Madonna jälgijatest avaldab arvamust, et kuni naine kasutab seepi ja deodoranti on kõik hästi. «Kõigil naistel on kaenlaalused karvad, me lihtsalt pole harjunud neid nägema,» lisab teine.