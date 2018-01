Video: kes viib Meghan Markle’i altari ette?

US Weekly andmetel ei soovi Meghan Markle, et isa Thomas Markle ta alatari ette viiks, vaid hoopis ema Doria Radlan.

Meghan Markle ja ta isa Thomas Markle | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Meghan Markle ja ta ema Doria Radlan | FOTO: GEOFF ROBINS/AFP/Scanpix

36-aastane näitlejanna rikuks sellega traditsiooni, sest tavaliselt viib isa oma tütre altari ette.

«Harry ja Meghan tahavad oma pulma teha selliseks, nagu neile sobib. Liiga vanamoeline ja traditsiooniline neile ei sobi. Selle paari pulm ei ole ülikuninglik, vaid eelkõige on see pidu, kuhu kutsutakse pereliikmed ja sõbrad ning oodata on üllatusi,» teatas USA väljaanne.

Prints Harry ja Meghan Markle | FOTO: Adrian Dennis/AFP/Scanpix

Kuninglik pere ega pulma korraldajad ei ole avalikustanud, kes Meghan Markle’i Windsori lossi St. George’i kabeli altari ette viib. Samas lisati, et paar jätkab pulma ettevalmistamisega.

Windsori lossi St George'i kabel, kus prints Harry ja Meghan Markle laulatatakse | FOTO: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Harry ei ole kunagi reegleid järginud ja arvatavalt ei tee ta seda ka abielludes. Nii prints kui ta kihlatu on väga sõltumatud ja ei lase enda eest otsustada. See paar aitab Briti monarhiat kaasajastada,» teatas kuningliku pere allikas.

Meghan Markle’i poolõde, 52-aastane Samantha Markle sõnas, et isa Thomas Markle tahaks oma tütre prints Harryle üle anda nagu komme ette näeb.

Meghan Markle'i poolõde Samantha Markle | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Meie isa ei ole just jutukas mees, kuid kui ta on midagi otsustanud, siis selle ta ellu viib. See kehtib ka selle kohta, et ta tahab Meghani altari ette viia,» teatas õde.

Meghan Markle’i poolvend Thomas Markle Jr sõnas, et loodab pulmas külaline olla ja tal on oma õe õnne üle hea meel.

Thomas Markle junior | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Kui isa ei taha või ei suuda Meghanit Harryle üle anda, siis teen seda mina,» lisas poolvend.